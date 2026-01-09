¿Qué nacionalidades extranjeras predominan la Liga MX?

La Liga MX se ha caracterizado en los últimos años por ser un torneo con una fuerte presencia de futbolistas extranjeros. Clubes de prácticamente todo el país han apostado por talento internacional, principalmente de Sudamérica, lo que ha generado una clara tendencia en las nacionalidades que predominan dentro del campeonato.

Cabe aclarar que el reglamento de la Liga MX permite únicamente el registro de nueve futbolistas extranjeros por equipo para competir, sin embargo, en algunos planteles aparecen más de esa cantidad debido a que hay jugadores con doble nacionalidad, así como casos de futbolistas que aún no han sido oficializados como bajas, pero siguen figurando en los registros de plantilla.

Uno de los equipos con mayor cantidad de extranjeros es el América, que cuenta con 10 jugadores no nacidos en México, incluyendo a Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, quienes poseen doble nacionalidad. Dentro del plantel azulcrema, Uruguay es el país que más aporta con tres futbolistas: Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Jonathan Aguirre.

Álvaro Fidalgo en partido de América contra Rayados

El Atlas tiene nueve extranjeros en su plantilla, siendo Argentina la nacionalidad más representada con cuatro jugadores. Caso similar ocurre en Cruz Azul, donde aparecen 10 extranjeros en el plantel, aunque algunos de ellos no ocupan plaza por temas administrativos; de ese grupo, seis son argentinos, consolidándose como la base internacional del equipo celeste.

Atlético de San Luis también registra 10 extranjeros, con un reparto más equilibrado, ya que Brasil y Uruguay lideran con dos jugadores cada uno. En contraste, FC Juárez es uno de los clubes con más foráneos al contabilizar 13 en sus registros, cifra que se explica por jugadores pendientes de baja oficial, de los cuales cinco son colombianos.

El dominio colombiano también se refleja en León, que tiene 12 extranjeros en su plantilla, cinco de ellos provenientes de Colombia. Por su parte, Mazatlán FC presenta ocho extranjeros repartidos de manera equitativa entre Brasil, Argentina y Ecuador, con dos jugadores por país.

Jugadores de Cruz Azul en festejo de gol

En el norte, Monterrey suma ocho extranjeros, destacando Argentina con tres representantes, mientras que Tigres aparece con 10 foráneos en registros, de los cuales cuatro son argentinos. Santos Laguna mantiene la misma cifra, también con cuatro argentinos liderando su lista.

Necaxa es uno de los equipos donde más se nota la influencia argentina, ya que de sus 10 extranjeros registrados, seis son de ese país. En tanto, Querétaro y Toluca también tienen una fuerte presencia albiceleste con cinco y tres jugadores argentinos, respectivamente.

Otros clubes como Pachuca (13 extranjeros en registros), Puebla (9) y Pumas (11) muestran una mayor diversidad, aunque Colombia, Argentina y Chile siguen siendo las nacionalidades más repetidas. El caso más particular es Xolos de Tijuana, que cuenta con 10 extranjeros, todos de países distintos, considerando también situaciones administrativas y de doble nacionalidad.

¿Qué país extranjero tiene más jugadores en la Liga MX?

Con base en los planteles mencionados, y considerando los registros generales más allá de las plazas reglamentarias, Argentina es el país extranjero que más jugadores aporta a la Liga MX, superando ampliamente al resto de nacionalidades. La presencia albiceleste se repite en la mayoría de los clubes y confirma la histórica conexión entre el futbol argentino y el balompié mexicano.