Javier Aquino llegó a Ciudad Juárez para firmar con Bravos

Uno de los grandes ídolos de la generación dorada de Tigres, Javier Aquino, sorprendió a propios y extraños al anunciar su salid del equipo felino, causando dudas y especulaciones sobre su futuro, sin embargo, tras semanas de silencio el jugador llegó a Ciudad Juárez para portar los colores de los Bravos FC en el Clausura 2026.

Aquino con Tigres | IMAGO7

Destino seleccionado

Tras una polémica salida y un emotivo video de despedida, Aquino finalmente encontró su nueva casa y respondió las dudas de los aficionados y medios sobre su futuro, pues este fue visto en el aeropuerto de ciudad Juárez, donde incluso fue recibido por gente de bravos y por ‘Benny’ la mascota del club.

En las imágenes que circulan por las redes sociales, el lateral mexicano fue visto en su llegada a Juárez, donde lo recibió gente del club e incluso ya posó con una bufanda y una gorra con los colores de su nuevo club.

CAPTURA DE PANTALLA

Aquino llega a los Bravos tras un paso de 11 años en Tigres, siendo uno de los referentes del ‘equipo de la década’ como pieza fundamental en el parado táctico inicial de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti.

Con el equipo de la U de Nuevo León Aquino vivió los mejores momentos de su carrera, pues no es para menos ya que el mexicano de 35 años solo formó parte de dos equipos de México; Tigres y Cruz Azul, este último su club de debut y en el cual estuvo cerca de tres años.

Junto con los Felinos y la Máquina, el lateral también tuvo pasó en el futbol español, jugando para el Villarreal del 2012 al 2014 y para el Rayo Vallecano del 2014 al 2015. Durante su paso internacional, Aquino también formó parte de la Selección Mexicana que consiguió el oro en Londres 2012, volviéndose uno de los recurrentes del equipo tricolor.

Auino campeón 2016 | IMAGO7

¿Cuándo podrá jugar Javier Aquino?

A la espera del anuncio oficial, las pruebas médicas y tomando en cuenta que Juárez juega el mismo día de la llegada de Aquino ante Mazatlán, el cinco veces campeón de Liga MX podría ver acción hasta la Jornada 2.

Javier Aquino se une a la pequeña lista de jugadores de Tigres que han llegado al equipo de la frontera tras su paso como felino, en la cual se encuentran jugadores como: Luis ‘Chaca’ Rodriguez, Carlos Salcedo, Enrique palos y el entrenador Ricardo Ferreti.