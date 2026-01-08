Houston mejoró su propuesta a Cruz Azul por Bogusz

La tímida propuesta inicial que hizo el Dynamo Houston de la MLS a Cruz Azul por Mateusz Bogusz cambió notablemente y ahora avanza la salida del polaco de La Noria. El diálogo entre directivas abrió nuevas puertas para que regrese a la MLS.

La Máquina confía que el valor de mercado del atacante polaco ronda entre los 9 y 10 millones de dólares, según se pudo enterar RÉCORD, y la oferta inicial del conjunto texano apenas rozaba la mitad. Pero las charlas avanzaron.

Mantienen las negociaciones | IMAGO7

LA CREATIVIDAD FINANCIERA MUEVE EL CAMINO

Houston lo quiere sí o sí. Así que ambas directivas mantuvieron el diálogo, Cruz Azul planteó su expectativa de valor, y llegaron las respuestas. El primer cambio en movió para adelante la negociación fue que el conjunto mexicano no se desprenda de la totalidad del polaco, sino que mantenga un porcentaje importante para una futura venta.

También se elevó la oferta del monto fijo que desembolsaría el Dynamo para poder ficharlo antes de que empiece la temporada en la MLS. Hoy lo que está en definición es que agregaron ya variable de atractivos bonos sujetos al rendimiento de Bogusz en su nuevo equipo. Están en la definición, pero avanza la salida.

Buscan retener parte de su ficha | IMAGO7

¿QUÉ HARÍA LA MÁQUINA ANTE LA SALIDA?

Como el fichaje está avanzando satisfactoriamente para ambos clubes y el futbolista europeo, dependiendo del momento en el que se pueda cerrar el traspaso, Cruz Azul ya se plantea otro movimiento.

La dirección deportiva celeste encabezada por Iván Alonso, considera que si es durante la siguiente semana que se sella el traspaso de Bogusz, entonces irían por otro extranjero para este Clausura 26. No irían por una compra de pánico, pues ya tienen algunos candidatos visoreados. Es cuestión de tiempo.