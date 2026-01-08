Cruz Azul se despide de CU invicto: así fue su exitoso paso por el Olímpico Universitario

Cruz Azul se despide del Estadio Olímpico Universitario dejando una huella importante en su paso como local por Ciudad Universitaria, un inmueble que durante el 2025 se convirtió en sinónimo de fortaleza, buenos resultados y una comunión especial con su afición, que respondió con destacadas entradas partido tras partido.

La Máquina ya no jugará como local en CU y, de cara al Clausura 2026, la directiva se encuentra en la búsqueda de una nueva casa para disputar sus encuentros. El cierre de esta etapa marca el fin de un ciclo breve, pero exitoso, en el que el equipo encontró estabilidad deportiva y respaldo en las gradas.

Durante su estancia en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul se mantuvo invicto como local en todo 2025, un logro que reforzó la confianza del plantel y consolidó al inmueble como una auténtica fortaleza celeste.

Dejarán CU | IMAGO7

Los números de la Máquina en CU

En total, el balance fue de 26 partidos sin derrota, con 18 victorias y seis empates, cifras que reflejan la contundencia del equipo jugando en CU.

19 en partidos de Liga MX en 2025, 5 de Concacaf y se le suman dos más, ya que jugaron en 2020 en el inmueble del Pedregal.

En el apartado ofensivo, el conjunto celeste mostró una versión sólida y constante, con 52 goles anotados ante su gente, mientras que defensivamente sólo permitió 19 tantos, confirmando un equilibrio que fue clave para sostener la racha positiva y dominar a la mayoría de sus rivales en casa.

Tuvieron un paso destacado | IMAGO7

Ganaron un título

Uno de los momentos más destacados de esta etapa fue la obtención del título de la CONCACAF, campeonato que también se cimentó en el buen paso como local en CU, donde el equipo hizo valer su condición y fortaleció su camino hacia la gloria internacional.

Más allá de los números, Cruz Azul logró conectar con el aficionado en el Estadio Olímpico Universitario. Las buenas entradas fueron una constante, con una afición que respondió al llamado y acompañó al equipo, convirtiendo a CU en un escenario con ambiente intenso y respaldo incondicional.

Así se va Cruz Azul de CU: con títulos, números contundentes, una afición presente y la certeza de haber construido una etapa exitosa. Ahora, La Máquina se alista para escribir un nuevo capítulo en otra sede, con el reto de trasladar esa fortaleza y respaldo al que será su próximo hogar en el Clausura 2026.