¡Vuelven al Azteca! América define la fecha para regresar a su 'casa'

Regresan a casa. La remodelación del Estadio Azteca trabaja a marchas forzadas con miras a dejar listo el histórico inmueble no sólo para la Copa del Mundo de este verano, sino que para el partido de reinauguración que se disputará en marzo con un duelo de la Selección Mexicana.

El ahora llamado estadio Banorte no sólo estará listo para albergar el juego del Tricolor, sino que también podrá recibir de regreso al América, pues el cuadro azulcrema aún tendrá un par de partidos de temporada regulada por delante, dichos juegos apunta a disputarlos de vuelta en su casa.

Continúa su remodelación | IMAGO7

¿Cómo van las remodelaciones?

El Estadio Azteca inició el proceso de remodelación desde mayo de 2024. Se espera que las obras estén terminadas días previos al 28 de marzo de 2026 pues será la fecha en la que México enfrentará a Portugal en el partido que marcará la reapertura oficial del inmueble.

El proyecto de renovación incluye, las reubicación de vestidores, nuevas butacas, Tecnología LED y la reubicación del palco de prensa y construcción de nuevas zonas para aficionados, entre otros aspectos.

Apunta a estar listo para Marzo | IMAGO7

¿Cuándo jugará el América de vuelta en el Azteca?

Tras el partido de la Selección Mexicana, América tendrá el permiso de terminar el Clausura 2026 jugando en el estadio remodelado. De acuerdo con información de Claro Sports el conjunto azulcrema volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula el 11 de abril de 2026, como parte de la jornada 14 del Clausura 2026.

Con esto, el primer partido de las Águilas de vuelta en su casa será el Clásico Joven ante Cruz Azul. Cabe destacar que, el último partido que se disputó en este inmueble también fue un juego entre estos dos equipos pues, se midieron en la Final del Clausura 2024.

Además del encuentro ante la Máquina, América tendrá otros dos partidos garantizados como local en el Estadio Azteca durante el cierre de la fase regular del torneo. Tras medirse a Cruz Azul, las Águilas se podrán enfrentar

a Toluca en la Jornada 15 y a Atlas en la Jornada 17. Además, en caso de clasificar a la Liguilla también podría enfrentar partidos en el Coloso de Santa Úrsula.