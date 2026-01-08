¿Quién es el favorito a ganar la Liga MX según las casas de apuestas?

A unas horas de que regrese la Liga MX con el Clausura 2026, los medios, fanáticos y también la casas de apuestas tienen a su equipo favorito para levantar el último trofeo antes de la Copa del Mundo 2026, donde una vez más, regios y capitalinos se convierten en los contendientes.
¿Qué equipos tienen más posibilidades?
Con lo mostrado en el Apertura 2025 y en base a las plantillas y nivel futbolístico de cada una de ellas, los momios dictaminan los favoritos para levantar el título, sin embargo, como era de esperarse, la disputa está muy cerrada entre varios equipos equipos.
Los más altos y favoritos son el actual campeón Toluca; los Diablos llevan una diferencia de +500, sin embargo, no son los únicos que llevan esta condición de ‘favorito’ en las casas de apuestas.
Junto con el campeón, también llegan dos equipos más, las Águilas del América y los Tigres UANL; el equipo de André Jardine y su poderosa plantilla vuelven a comandar la lista con +500, del mismo modo que la U de Nuevo León.
Tras las Águilas, Felinos y Diablos, llegan el equipo de la Pandilla de Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara, ambos con un momio positivo de +700, siendo bastante considerable.
Por último en la zona alta, la renovada Máquina de Cruz Azul y los Tuzos del Pachuca, cierran el top de la lista con un momio total de +800, siendo los últimos de los favoritos a levantar la copa.
¿Qué equipos tienen menos posibilidades?
Caso contrario a los equipos que ya fueron mencionados, el resto de la lista se conforma por equipos que se quedan un tanto ‘cortos’ en cuanto a expectativas para el torneo regular y la liguilla.
El más bajo y que según los momios de apuestas tiene menores posibilidades de ser el monarca de clausura 2026 es el equipo de Puebla, el cual también empata con Mazatlán con un total de +10000.
Así es la lista de los favoritos al título:
+500
- Toluca
- América
- Tigres
+700
- Monterrey
- Chivas
+800
- Cruz Azul
- Pachuca
+1600
- Pumas UNAM
+2800
- Xolos de Tijuana
+3300
- FC Juárez
+5000
- Atlas
- Necaxa
+6600
- Atlético San Luis
- Querétaro
- Santos
+8000
- León
+10000
- Mazatlán
- Puebla