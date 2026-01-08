¿Quién es el favorito a ganar la Liga MX según las casas de apuestas?

A unas horas de que regrese la Liga MX con el Clausura 2026, los medios, fanáticos y también la casas de apuestas tienen a su equipo favorito para levantar el último trofeo antes de la Copa del Mundo 2026, donde una vez más, regios y capitalinos se convierten en los contendientes.

Toluca campeón Clausura 2025 | IMAGO7

¿Qué equipos tienen más posibilidades?

Con lo mostrado en el Apertura 2025 y en base a las plantillas y nivel futbolístico de cada una de ellas, los momios dictaminan los favoritos para levantar el título, sin embargo, como era de esperarse, la disputa está muy cerrada entre varios equipos equipos.

Los más altos y favoritos son el actual campeón Toluca; los Diablos llevan una diferencia de +500, sin embargo, no son los únicos que llevan esta condición de ‘favorito’ en las casas de apuestas.

Junto con el campeón, también llegan dos equipos más, las Águilas del América y los Tigres UANL; el equipo de André Jardine y su poderosa plantilla vuelven a comandar la lista con +500, del mismo modo que la U de Nuevo León.

América Tricampeón | IMAGO7

Tras las Águilas, Felinos y Diablos, llegan el equipo de la Pandilla de Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara, ambos con un momio positivo de +700, siendo bastante considerable.

Por último en la zona alta, la renovada Máquina de Cruz Azul y los Tuzos del Pachuca, cierran el top de la lista con un momio total de +800, siendo los últimos de los favoritos a levantar la copa.

¿Qué equipos tienen menos posibilidades?

Caso contrario a los equipos que ya fueron mencionados, el resto de la lista se conforma por equipos que se quedan un tanto ‘cortos’ en cuanto a expectativas para el torneo regular y la liguilla.

El más bajo y que según los momios de apuestas tiene menores posibilidades de ser el monarca de clausura 2026 es el equipo de Puebla, el cual también empata con Mazatlán con un total de +10000.

Tigres campeón Clausura 2023 | IMAGO7

Así es la lista de los favoritos al título:

+500

Toluca

América

Tigres

+700

Monterrey

Chivas

+800

Cruz Azul

Pachuca

+1600

Pumas UNAM

+2800

Xolos de Tijuana

+3300

FC Juárez

+5000

Atlas

Necaxa

+6600

Atlético San Luis

Querétaro

Santos

+8000

León

+10000

Mazatlán

Puebla