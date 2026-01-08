¡Oficial! Cruz Azul jugará como local en Puebla durante el Clausura 2026

La Máquina de Cruz Azul volverá a cambiar de sede como local en el Clausura 2026. Luego de que se aprobara oficialmente el cambio de sede al Estadio Cuauhtémoc. La noticia marca un nuevo capítulo para La Máquina, que continuará su participación en la Liga MX fuera de la Ciudad de México.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la decisión a través de un comunicado oficial, en el que se detalla que el Club Cruz Azul solicitó formalmente a la Liga BBVA MX el cambio de sede para disputar sus encuentros como local en el inmueble poblano.

Cruz Azul en Puebla | IMAGO7

De acuerdo con el documento, la solicitud presentada por Cruz Azul fue analizada conforme a lo establecido en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual contempla los requisitos necesarios para autorizar modificaciones de este tipo. Dichos lineamientos fueron cumplidos en su totalidad por la institución celeste.

Tras la revisión correspondiente, la Liga BBVA MX autorizó el cambio de estadio, por lo que el Estadio Cuauhtémoc será la sede oficial de Cruz Azul para sus partidos como local durante el Clausura 2026, quedando así avalada su nueva casa para el certamen.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Este movimiento confirma que Puebla recibirá a uno de los clubes más representativos del futbol mexicano, con una afición que ha acompañado al equipo en distintas plazas y que ahora tendrá la oportunidad de hacerse sentir en el histórico estadio poblano.

Como parte de esta modificación, también se anunció un ajuste en el calendario.

El partido correspondiente a la Jornada 2, en el que Cruz Azul recibirá al Atlas, ya tiene nueva sede y horario confirmados. El encuentro entre Cruz Azul y Atlas se disputará el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, teniendo como escenario el Estadio Cuauhtémoc, lo que marcará oficialmente el debut de La Máquina como local en Puebla dentro del Clausura 2026.

De esta manera, Cruz Azul inicia una nueva etapa jugando en el Cuauhtémoc, con el objetivo de mantener protagonismo deportivo y generar conexión con su afición en una plaza que ahora será clave en su camino dentro del futbol mexicano.

IMAGO7

¿Por qué jugará Cruz Azul en puebla?

Cruz Azul dejará de jugar como local en el Estadio Olímpico Universitario porque las autoridades de Ciudad Universitaria notificaron oficialmente al club que el contrato de uso del estadio no será renovado para el próximo torneo Clausura 2026, de modo que el acuerdo con la UNAM llega a su fin y el equipo deberá buscar una nueva sede para disputar sus partidos como anfitrión.

Aunque Cruz Azul cumplió con todos los tiempos y requisitos formales para intentar renovar, presentando la documentación correspondiente con varios meses de anticipación, la respuesta fue negativa, por lo que las negociaciones no rindieron frutos y la decisión de no extender el arreglo fue firme.

Frente a esta situación, la directiva celeste activó un plan alternativo para garantizar un estadio como local, y todo apunta a que el club regresará al Estadio Ciudad de los Deportes en la Colonia Nochebuena, aunque también se exploran otras opciones como el Estadio Cuauhtémoc de Puebla si no se concreta el regreso.