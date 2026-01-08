¡Faravelli es Rayo! Necaxa hace oficial el fichaje del mediocampista argentino

Necaxa oficializó la incorporación del mediocampista argentino Lorenzo Faravelli para construir el plantel en este nuevo ciclo deportivo. El futbolista llega a la institución hidrocálida tras un paso destacado por las filas de la Máquina de Cruz Azul.

Firma de contrato | X: @ClubNecaxa

¿Cómo fue la negociación para que Necaxa fichara a Faravelli?

La llegada de "Lolo" a Aguascalientes se concretó mediante una operación de intercambio que sorprendió a los especialistas del mercado nacional. Mientras Faravelli se viste de Rayo, el también argentino Agustín Palavecino deja al equipo de los Rayos para unirse al conjunto cementero.

El volante de 32 años se despidió de la capital mexicana tras consolidarse como una pieza fundamental en el esquema titular celeste. Durante su estancia en la Noria, el mediocampista logró ganarse el respeto y el cariño de una de las aficiones más exigentes. Su salida genera nostalgia entre los seguidores de Cruz Azul debido a su entrega constante en cada compromiso.

Faravelli arribó originalmente al futbol mexicano para el torneo Apertura 2023 procedente del Independiente del Valle de Ecuador. Con Cruz Azul, el centrocampista disputó un total de 97 partidos oficiales en diversas competiciones. Su aporte estadístico incluye 12 anotaciones y dos pases para gol durante su etapa como jugador de la Máquina.

La experiencia del argentino será un activo valioso para la zona de creación del equipo dirigido por Martín Varini. El técnico busca que Lorenzo aporte la pausa y la visión de juego necesarias para dominar los encuentros desde el centro.

Con Necaxa | X: @ClubNecaxa

Necaxa le da la bienvenida a Lolo

El club dio la bienvenida formal a su nuevo refuerzo a través de las plataformas digitales. La respuesta de los seguidores hidrocálidos ha sido positiva ante la llegada de un jugador con jerarquía probada en la liga. Necaxa apuesta por la madurez de Faravelli para guiar a los elementos más jóvenes del equipo este año.

Este fichaje demuestra la intención de la directiva de competir con una plantilla equilibrada y con experiencia en momentos de alta presión. El debut del mediocampista se espera con gran expectación por parte del cuerpo técnico y la tribuna.

Lorenzo Faravelli inicia así una nueva etapa en su carrera profesional buscando dejar una huella profunda en la historia del Necaxa. El desafío de adaptarse a un nuevo sistema táctico y a la dinámica de Aguascalientes comienza a partir de los próximos entrenamientos.