Guillermo Abascal crítica a la Liga MX: "Los procesos cortos no ayudan al futbolista"

El futbol en la Liga MX es muy resultadista, si un proyecto no cumple con lo establecido, se corta de tajo y se comienza de nuevo, es la tónica de los equipos que, por lo regular, pelean la zona baja de la tabla o aspiran a dar una sorpresa y meterse en el octavo lugar en la Liguilla del futbol nacional.

Eso es algo que ha saltado para el entrenador del Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, quien arremetió contra el sistema de competencia en el futbol mexicano, asegurando que los procesos cortos no ayudan ni a los equipos de la Liga MX ni a los jugadores mexicanos.

Abascal criticó a la Liga MX | MEXSPORT

“Es una Liga muy diferente porque todo pasa muy rápido, hay que mantenerse constante en los resultados, una racha buena o mala te mete o te quita y hay que jugar con eso.

“Los procesos cortos no ayudan ni a los equipos, ni a los jugadores. Hay jugadores en España que quizá en 15 años disputaron muy pocos partidos con este formato de eliminación directa”, comentó el entrenador del San Luis en entrevista durante su participación en el programa Faitelson Sin Censura

En el torneo Apertura 2025, el Atlético de San Luis terminó en la posición 15 de la tabla, con cinco victorias, un empate y 11 derrotas, lo que lo dejó fuera de la batalla por los puestos al Play-In, durante el último certamen donde se disputó este formato.

A pesar de que Abascal quedó corto en cuanto a las expectativas del club potosino, el entrenador español. (ex del Granada CF) tendrá la oportunidad de dirigir su segundo torneo con el Atlético de San Luis, que espera poder dar la sorpresa en este certamen que está por comenzar.

Atlético de San Luis comenzará su participación en el torneo Clausura 2026 cuando se enfrente a los Tigres de la UANL, juego que se disputará el próximo domingo 11 de enero en la cancha del Alfonso Lastras.

