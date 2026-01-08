FIFA anuncia colaboración con TikTok de cara al Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser la más inclusiva y global de la historia, y ahora también será la más accesible en el entorno digital. Gracias a una alianza estratégica sin precedentes entre la FIFA y TikTok, millones de aficionados podrán vivir la emoción del futbol desde una de las plataformas de video más influyentes del mundo.

TikTok se convierte en la plataforma preferente del Mundial 2026

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA rumbo y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, fortaleciendo la integración entre el futbol y el contenido digital. Esta colaboración permitirá una cobertura exhaustiva del torneo, con más contenido original y dinámico pensado tanto para aficionados como para creadores.

Impresionante acuerdo | MEXSPORT

El acuerdo surge tras el éxito de la colaboración previa durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde el contenido relacionado alcanzó miles de millones de visualizaciones. Ese antecedente consolidó a TikTok como un canal clave para amplificar el alcance del futbol a nivel global.

La alianza, vigente hasta finales de 2026, ofrecerá beneficios directos a los titulares de derechos audiovisuales, quienes podrán transmitir momentos en directo, publicar videos personalizados y acceder a contenido exclusivo producido por la FIFA. Además, se habilitarán formatos publicitarios premium para monetizar la cobertura.

Impresionante acuerdo | MEXSPORT

TikTok también implementará políticas estrictas contra la piratería, protegiendo los derechos de propiedad intelectual de la FIFA y asegurando que el contenido oficial del Mundial llegue a los usuarios de forma segura y autorizada.

¿Cómo cambiará esta alianza la forma de vivir el futbol?

Uno de los pilares del acuerdo será el centro de contenido temático de TikTok para la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrollado junto a TikTok GamePlan. Este espacio permitirá consultar información de partidos, selecciones, venta de entradas y acceder a experiencias interactivas como filtros, pegatinas y funciones de gamificación.

Impresionante acuerdo | MEXSPORT

Por primera vez, la FIFA y TikTok lanzarán un programa especial para creadores de contenido seleccionados de todo el mundo, quienes tendrán acceso a entrenamientos, ruedas de prensa y momentos exclusivos. Esto acercará al público a una mirada más humana y cercana del Mundial.

Además, algunos creadores podrán utilizar imágenes de archivo oficiales de la FIFA para generar contenido original, mientras que la plataforma busca conectar con nuevas audiencias.

Impresionante acuerdo | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.