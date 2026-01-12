¿Murió Edgar Vivar? Esto es lo que se sabe

El nombre de Edgar Vivar volvió a colocarse entre las tendencias luego de que en redes sociales se difundiera un rumor falso sobre su supuesta muerte. La información se propagó rápidamente, generando confusión y preocupación entre seguidores del actor, reconocido por su amplia trayectoria en la televisión mexicana y latinoamericana.

El intérprete de Don Barriga y Ñoño desmintió rumores que circularon en redes sociales sobre su persona./@varedg

Vivar, quien ha construido una carrera de más de cinco décadas en el medio artístico, es una de las figuras más emblemáticas de la comedia televisiva gracias a sus personajes en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, producciones que marcaron a generaciones y lo consolidaron como un referente del humor en español.

¿Qué dijo Edgar Vivar sobre el rumor que se viralizó?

Durante su participación en el programa Hoy, el actor decidió enfrentar directamente la desinformación y, con ironía, desmintió el falso reporte: “No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, expresó, provocando reacciones de alivio entre la audiencia.

El intérprete explicó que la difusión del rumor tuvo consecuencias reales, ya que familiares y amigos suyos recibieron llamadas de preocupación desde distintos países, lo que evidenció el impacto que pueden tener las noticias falsas cuando se viralizan sin verificación.

¡Édgar Vivar pide que NO se VIRALICE su MU3RT3 y REVELA que NO hablará de Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves! #SaleElSolhttps://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jGgZrqqmIc — Sale el Sol (@saleelsoltv) January 12, 2026

En declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol, Vivar insistió en la importancia de frenar este tipo de contenidos: “Espero que no se viralice mi muerte, sobre todo porque asustan a amigos míos fuera de México. Desgraciadamente, corren más rápido las malas noticias que las buenas”.

Edgar Vivar, actor con más de cinco décadas de trayectoria, es recordado por sus personajes en El Chavo del Ocho./@varedg

A lo largo de su carrera, Edgar Vivar no solo ha sido identificado por personajes como Don Barriga, el Señor Barriga y Ñoño, sino que también ha participado en telenovelas, cine, teatro y doblaje, prestando su voz en producciones animadas y manteniéndose vigente en distintos formatos del entretenimiento.

¿Cómo tomó Edgar Vivar este episodio y cuál es su presente?

Lejos de mostrarse molesto, el actor aseguró que prefiere ver este tipo de episodios desde una perspectiva positiva. En entrevista con Hoy, señaló: “No, no me molestan. Por el contrario: lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”.

Vivar también fue claro respecto a su estado actual y su deseo de seguir activo profesionalmente: “Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando mientras me permita el creador”, subrayando que continúa recibiendo invitaciones para proyectos en telenovelas y películas mexicanas.