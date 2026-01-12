San Diego FC tiene un acuerdo de palabra con el sustituto de Chucky Lozano

La salida de Hirving 'Chucky' Lozano del San Diego FC no representó un problema para la directiva del club californiano, que ya se movió rápidamente en el mercado para cubrir su baja. De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el equipo más joven de la MLS tiene un acuerdo verbal con Timo Werner, delantero alemán que llegaría en un traspaso definitivo.

La posible llegada de Werner genera expectativa entre los aficionados, ya que se trata de un atacante con amplia experiencia en el futbol europeo y palmarés internacional. San Diego FC apuesta por un nombre consolidado para fortalecer su proyecto deportivo tras la salida del atacante mexicano.

Timo Werner | AP

San Diego FC apuesta por Timo Werner tras la salida del Chucky Lozano

Timo Werner, de 29 años, comenzó su carrera profesional en el Stuttgart, donde rápidamente mostró condiciones que lo llevaron a ser fichado por el RB Leipzig. En el club Red Bull se consolidó como titular y se convirtió en uno de los delanteros más destacados de la Bundesliga.

Su rendimiento llamó la atención del Chelsea, que pagó más de 53 millones de dólares para ficharlo. Con el conjunto inglés, Werner alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al ganar la Champions League en 2021, tras vencer al Manchester City en la final.

Timo Werner | AP

¿Puede Werner cubrir el hueco que deja Chucky Lozano?

Tras su etapa en la Premier League, el delantero alemán regresó al RB Leipzig en 2022, aunque no logró la regularidad esperada. Posteriormente fue cedido al Tottenham, donde tampoco consiguió afianzarse como pieza clave, situación que abrió la puerta a un nuevo reto fuera de Europa.

San Diego FC ve en Werner una oportunidad para relanzar su carrera en un entorno distinto, con la MLS como plataforma para recuperar protagonismo y liderazgo ofensivo dentro de un proyecto en crecimiento.

El club californiano busca mantenerse competitivo en su proceso de consolidación dentro de la liga, apostando por futbolistas con experiencia internacional que aporten jerarquía y gol, tras la salida de su principal referente ofensivo.

Timo Werner | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.