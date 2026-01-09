¡Adiós! Chucky Lozano queda fuera de San Diego FC

El descanso de la MLS sorprendió a propios y extraños en el arranque del 2026, esta vez con la salida del seleccionado mexicano, Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien según Tyler Heaps, director deportivo del equipo, no entró más en los planes de San Diego FC para la temporada 26/27.

Llegada de lozano a San Diego FC | AP

¿Qué dijo Heaps?

Durante una conferencia de prensa, el director deportivo del equipo de la MLS, sorprendió a los presentes anunciando que el jugador mexicano de 30 años ya no entra en los planes a largo plazo del club.

“Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante el parón de temporadas, también la temporada pasada. Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante” declaró Tyler.

Ante la noticia y pese a que se dijo que se dio en los mejores términos, todo parece indicar que la gota que derramó el vaso terminó siendo el altercado que hubo entre el futbolista y el entrenador en el inicio de los playoffs.

Chucky en México | AP

Junto con el anuncio, Heaps, aseguró que la decisión no fue fácil de tomar ni tomada a la ligera ya que reconoció la posición y el aporte que tiene un hombre como lozano, sin embargo, se llegó a la conclusión que su ciclo había terminado.

“No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes”, añadió.



Equipo de San Diego | AP

¿Problemas de indisciplina?

Al final de la rueda de prensa, Tyler, agradeció a Lozano por lo hecho en la última temporada, aunque reconoció que debido a circunstancias de compromiso en el último año, lo mejor para el equipo y el jugador sería tomar caminos separados.

“Apreciamos las contribuciones de Hirving el año pasado, pero conforme avanzó la temporada, por el estilo de juego y el ambiente, consideramos que es mejor tener otra opción. Es un fantástico jugador, no hay duda cuando miras su carrera y lo que hizo el año pasado, pero es más que eso. Hablando de lo colectivo, necesitas que cada jugador esté comprometido con y sin el balón”, concluyó.