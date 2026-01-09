AEL Limassol cae 2-0 con grosero error de Guillermo Ochoa

El Alphamega Stadium fue el escenario del cruce entre AEL Limassol y Omonia, correspondiente a la Jornada 17 del campeonato chipriota, un compromiso marcado por la atención sobre Guillermo Ochoa, titular bajo los tres palos del conjunto local. El rival en turno llegaba como líder del certamen, mientras el cuadro anfitrión afrontaba el encuentro desde la zona media de la clasificación.

Previo al silbatazo inicial, el contexto situaba a los locales en el séptimo sitio, con una campaña que había transitado entre ajustes defensivos y resultados variables. Del otro lado, el visitante arribó con la inercia de quien encabeza la tabla, lo que elevó la exigencia desde los primeros minutos en Limassol.

Ochoa en Chipre | IG:yosoy8a

Respuesta temprana del guardameta

La primera acción de riesgo apareció al minuto 13, tras una pelota detenida que tomó un trayecto inesperado luego de un contacto defensivo. El arquero mexicano reaccionó hacia su costado derecho y resolvió la jugada con una intervención que evitó la caída temprana de su arco, en una secuencia que mantuvo la igualdad inicial.

La paridad se rompió poco después, también a balón parado. Un envío preciso encontró sin marca a Jovetic, quien controló por el sector derecho del área y definió con un disparo cruzado al 19’, superando al portero local y adelantando al conjunto visitante en el marcador.

Ochoa en el AEL Limassol | @IG:yosoy8a

¿Cómo cambió el desarrollo tras el descanso?

Para la segunda mitad, el equipo de casa mostró mayor orden en la circulación y buscó adelantar líneas, aunque el ritmo ya no alcanzó la intensidad del arranque. El encuentro se detuvo por algunos minutos tras un contacto que involucró al arquero del Omonia, situación que enfrió las acciones y fragmentó el desarrollo.

Gol de Omonia | CAPTURA DE PANTALLA

Mientras el partido avanzaba, el debate externo se mantuvo alrededor del futuro internacional del guardameta mexicano. A pesar de su ausencia reciente en convocatorias nacionales, el nombre de Ochoa continúa presente en el panorama rumbo a 2026, con la percepción de que su experiencia sigue siendo considerada por el cuerpo técnico del Tri.

En la recta final llegó otra acción determinante. El arquero del AEL dudó en una salida, quedó a medio recorrido y permitió que el atacante rival lo superara en velocidad dentro del área. En primera instancia, la anotación fue invalidada, pero tras la revisión del VAR, el árbitro central corrigió y concedió el tanto.

El resultado deja al conjunto de Limassol con un panorama complejo en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo local, lo que podría reducir su actividad competitiva en el cierre del calendario. El siguiente compromiso para el equipo de Ochoa está programado para el sábado 17 de enero, a las 9:00 de la mañana, dentro de la continuidad del certamen chipriota.

@aelfc_official

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.