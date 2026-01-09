Dueño del Fulham presume la celebración del gol de Raúl Jiménez contra el Chelsea

El Fulham atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y la reciente victoria ante el Chelsea no pasó desapercibida, ni dentro ni fuera de la cancha. El triunfo en el derbi londinense estuvo acompañado por un gesto llamativo de Raúl Jiménez, cuyo peculiar festejo tras anotar gol se convirtió en una de las imágenes más comentadas del encuentro.

La celebración del delantero mexicano fue retomada por el dueño del club, Tony Khan, quien no dudó en compartirla en redes sociales como símbolo del gran presente que vive el equipo. El mensaje del propietario reflejó el entusiasmo que se respira en la institución tras vencer a uno de sus rivales históricos.

El dueño del Fulham destacó la celebración de Raúl Jiménez | @FulhamFC

Gracias a ese resultado, el Fulham sumó tres puntos clave que lo colocan con 31 unidades en la tabla general. Esta cifra mantiene al conjunto londinense muy cerca de los puestos de competiciones europeas, a solo cuatro puntos de la zona de Champions League y a dos de los lugares que otorgan acceso a la Europa League.

Un día después del encuentro ante los Blues, Khan envió un mensaje de agradecimiento a la afición y al equipo. Como imagen principal eligió el festejo de Jiménez, resaltando la conexión entre jugadores y seguidores en el estadio Craven Cottage.

“¡Gracias a los seguidores del Fulham FC y enormes gracias a todos ustedes en Craven Cottage esta noche!, Muchas gracias y enormes felicitaciones a Marco, el equipo y personal de Fulham! Absolutamente fantástico Fulham ganando el derbi”, escribió el directivo, reconociendo el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Marco Silva.

El buen momento del Fulham no se limita a un solo partido. En sus últimos cinco compromisos, el equipo se mantiene invicto con un balance de tres victorias y dos empates, consolidando una racha positiva que lo ha impulsado en la clasificación.

Durante ese periodo, el conjunto blanco ha enfrentado a rivales de peso pertenecientes al llamado Big Six del fútbol inglés, como Liverpool y Chelsea, logrando salir sin derrota ante ambos, lo que refuerza la solidez y competitividad del plantel.

El siguiente desafío para el Fulham llegará en la FA Cup, cuando reciba al Middlesbrough en Craven Cottage, en duelo correspondiente a la tercera ronda del torneo. El encuentro representará una nueva oportunidad para extender la buena dinámica y seguir ilusionando a su afición.

