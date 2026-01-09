Bundesliga pospone un par de encuentros por fuertes nevadas

Dos partidos de futbol de la primera división alemana fueron cancelados el viernes debido a que una intensa nevada hizo que los estadios fueran inseguros.

El partido de Leipzig contra St. Pauli en la Bundesliga alemana el sábado fue pospuesto, ya que la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, luchaba con una fuerte nevada y se esperaba más.

Las nevadas impidieron que se jugará la Bundesliga | @DFL_Official

Horas después, la liga confirmó que el partido de Werder Bremen contra Hoffenheim, también programado para el sábado, tampoco se llevaría a cabo.

St. Pauli dijo que había "hecho todo lo posible para garantizar que el partido pudiera celebrarse de manera segura", pero eso no fue posible.

A pesar de los esfuerzos durante varios días para despejar la nieve, las dificultades para retirarla del techo del estadio fueron una preocupación particular, señaló St. Pauli.

Las nevadas impidieron que se jugará la Bundesliga | @tsghoffenheim

El club agregó que se le aconsejó que cancelar el partido podría aliviar la carga sobre los servicios de emergencia, la red de transporte y el sistema de salud.

"La liga anunciará una nueva fecha para el partido en breve", dijo la liga. Leipzig marcha cuarto en la Bundesliga de 18 equipos y St. Pauli se ubica 16to.

Las nevadas impidieron que se jugará la Bundesliga | @RBLeipzig

El Bremen dijo que el hielo hacía imposible albergar el partido de manera segura en su estadio con capacidad para 42.000 personas. Los problemas incluyen hielo en los pasillos, dificultades para mantener despejadas las salidas de emergencia y problemas de viaje para los espectadores, añadió el club.

La liga prometió proporcionar nuevas fechas para los dos partidos pospuestos “pronto”.