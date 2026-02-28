Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Mensaje a sus críticos? Katia Itzel García incendia las redes con publicaciones

Katia Itzel, árbitra mexicana | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:46 - 27 febrero 2026
Citando a Grupo Firme, la central se encargó de responder Fernando Guerrero

La árbitra mexicana Katia Itzel García volvió a colocarse en el centro de la conversación en la Liga MX luego de responder a las críticas del analista y ex árbitro Fernando 'El Cantante' Guerrero, quien aseguró que la silbante fue "castigada" por la Comisión de Arbitraje tras su actuación en la Jornada 7 del Clausura 2026.

El señalamiento surgió después del partido Puebla vs América, encuentro que terminó con goleada 0-4 a favor del conjunto dirigido por André Jardine. Aunque el marcador fue contundente, una jugada polémica encendió el debate en redes sociales: un posible penal sobre Henry Martín que generó reclamos dentro del terreno de juego.

Katia Itzel, árbitra mexicana | IMAGO7

¿Katia Itzel García fue castigada por la Comisión de Arbitraje?

A través de sus redes sociales, Fernando Guerrero afirmó que Katia Itzel García no fue designada para pitar en la Jornada 8 del Clausura 2026 debido a una supuesta sanción derivada de su desempeño en el Puebla vs América. Según el ex silbante, su ausencia en las designaciones obedecería a un “castigo” interno.

Hasta el momento, la Comisión de Arbitraje no ha emitido un posicionamiento oficial que confirme dicha versión. Sin embargo, la polémica creció rápidamente en plataformas digitales, donde aficionados y analistas debatieron sobre la jugada y el desempeño arbitral.

La acción más discutida fue el presunto penal sobre Henry Martín, una decisión que dividió opiniones y volvió a poner bajo la lupa el trabajo arbitral en un partido de alto perfil.

Fernando Guerrero | IMAGO7

La respuesta viral de Katia Itzel García en Instagram

Lejos de guardar silencio, Katia Itzel García optó por responder de manera creativa. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la árbitra compartió un fragmento de una canción de Grupo Firme con un mensaje contundente: “Ya supérame”.

La frase, acompañada de emojis, fue interpretada como una indirecta hacia sus detractores y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones.

En entrevistas previas, Katia Itzel ha señalado que los árbitros son conscientes de la gran responsabilidad que implica su labor dentro de la cancha, por lo que trabajan constantemente para mejorar su desempeño. También ha dejado claro que toma en cuenta las críticas constructivas, mientras que los comentarios negativos sin fundamento prefiere ignorarlos. En medio de la polémica, su postura vuelve a abrir el debate en el entorno del futbol mexicano.

El mensaje de la silbante mexicana | Captura de pantalla: IG: @kigm14
