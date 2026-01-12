¿Chucky Lozano al Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

Hirving ‘Chucky’ Lozano quedó fuera de los planes del San Diego FC para la temporada 2026, según lo anunció el director deportivo del club, Tyler Heaps. Tras su inesperada salida, se le ha vinculado con varios clubes de la Liga MX, incluido Cruz Azul. Sin embargo, la institución celeste no tiene interés en ficharlo.

La Major League Soccer (MLS) cada vez está más cerca a iniciar por lo que los equipos empiezan a alistar su plantilla en busca de poder competir por el título. Aunque, la temporada pasada Hirving ‘Chucky’ Lozano fue clave en la primera temporada oficial del equipo de San Diego, hoy, el delantero de la Selección Mexicana, ya no entra en los planes por lo que busca un nuevo equipo con miras a poder jugar el Mundial del próximo verano.

“He tenido conversaciones con Hirving y su entorno. Hemos decidido no contar con él a largo plazo para este proyecto”, declaró Heaps, dejando entrever que la relación contractual, aunque aún vigente, está cerca de su fin práctico con el equipo.

Dejó al San Diego | MEXSPORT

¿Destino Cruz Azul? Los rumores y la realidad

Tras el anuncio de su salida, el nombre del ‘Chucky’ comenzó a sonar en el entorno de varios equipos de la Liga MX, incluyendo Chivas, América, Pachuca, donde inició su carrera y, más recientemente, Cruz Azul, equipo que ha buscado reforzarse para mantenerse competitivo en el nuevo ciclo del futbol mexicano.

Sin embargo, de acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León, la directiva de Cruz Azul no está interesada en fichar al atacante debido a su alto salario anual, pese a que su nombre fue ofrecido desde diciembre del año pasado.

De acuerdo con la misma información, el exjugador del PSV y Napoli, gana seis millones de dólares al año, una cifra que, no sólo está fuera del alcance de Cruz Azul, sino que de la mayoría de los equipos de la Liga MX. Además, Lozano aún tiene contrato vigente, lo que dificultaría aún más una posible transferencia. Ante esto, parece que el delantero fichará con un nuevo equipo en el futbol estadounidense.

No lo quiere Cruz Azul | MEXSPORT

¿Se aleja del Mundial?

Hirving Lozano está urgido de encontrar un nuevo equipo previo al inicio de una nueva temporada debido a que, quiere ser parte de la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial de este juno. Sin un nivel competitivo, el delantero mexicano se estaría alejando del Tricolor y su tercer mundial.