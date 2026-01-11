Liga MX: Tabla General Jornada 1 Clausura 2026

El inicio del torneo de Clausura 2026 ha traído las primeras sorpresas del semestre previo a la Copa del Mundo, pues de momento, el líder de la competencia es Necaxa, de la mano de su nuevo entrenador Martín Varini; a lo largo de la primera jornada solamente hubo dos empates, por lo que la gran mayoría de los equipos se han acomodado con tres o cero puntos.

El último lugar del torneo son los Tuzos después de no haber anotado ni un solo gol en el partido ante el Rebaño, pero en el lapso de una semana, los clubes tendrán tres partidos para poder cambiar de lugares en la tabla.

Daniel Aguirre anotó uno de los goles de Chivas | Imago7

¿Cómo quedó la tabla después de una jornada?

El líder es Necaxa después de su victoria a domicilio en contra de Santos, Chivas es el segundo lugar, siendo uno de los equipos que no recibió gol en el primer partido del campeonato; con su victoria en el cierre de la fecha, Tigres es el tercer puesto de la mano de Marcelo Flores, quien anotó un doblete en el Estadio Alfonso Lastras.

FC Juárez también forma parte de los equipos que han sumado tres puntos, esto después de haberse llevado la victoria en el primer juego de todo el año, León venció a Cruz Azul y es quinto, mientras que el bicampeón Toluca con su victoria es sexto, Atlas completa el listado de los primeros siete con su resultado a favor en contra de Puebla.

Este es el primer torneo en mucho tiempo que no tendrá ni Repechaje ni Play In, por lo que la última posición en la que se entregará pase a Liguilla es la octava, en donde por ahora se encuentran los Gallos Blancos de Querétaro; abajo de ellos están los Pumas, pues a ellos mismos les sacaron el empate en el primer juego del domingo.

Rayados tuvo un mal arranque | MexSport

América y Tijuana están en el décimo y onceavo lugar después de su empate a cero, Cruz Azul, en el lugar 12, empieza con los nombres de los equipos que no han sumado puntos en el primer compromiso del año, le siguen Atlético San Luis, Mazatlán, Puebla, Monterrey, Santos Laguna y Pachuca, quienes han quedado hasta el fondo de la tabla.

Tabla general de la Jornada 1