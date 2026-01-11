Así marcha la tabla de goleo en el Clausura 2026

Ha comenzado el torneo de Clausura 2026 en la Liga MX; a pesar de haber sido un inicio de pocos goles, los delanteros de los equipos ya se han hecho presentes en el goleo tanto individual y por supuesto, al mismo tiempo aportar para el beneficio colectivo.

El antecedente directo es el Apertura 2025, el cual contó con tres campeones goleadores: Armando González, Joao Pedro y Paulinho, con este último consiguiendo un tricampeonato de goleo. Los tres continuarán en el futbol mexicano con sus equipos respectivos: Chivas, Atlético San Luis y el bicampeón Toluca.

Helinho sigue respondiendo con los Diablos | Imago7

¿Cómo marcha el goleo del torneo de Clausura?

Hasta antes del cierre de la primera fecha, todos los jugadores de la tabla de goleo tenían un solo tanto en la estadística, pero Marcelo Flores de Tigres 'se despachó' con un doblete en el juego ante San Luis y, por ende, encabeza el listado de goleadores.

En cuanto a los campeones de goleo del torneo anterior, tanto 'Hormiga' González ha sido autor de una anotación en el inicio del campeonato como Joao Pedro lo ha hecho con Atlético San Luis, en cuanto a Chivas, Daniel Aguirre también anotó en el primer juego; quienes encabezan la lista con tres nombres son los Rayos del Necaxa, pues Julián Carranza, Tomás Badaloni y Agustín Oliveros anotaron en su partido ante Santos Laguna.

Festejo de Badaloni | Imago7

Otro equipo que tiene a dos jugadores en la lista de anotadores es FC Juárez, quienes después de su victoria ante Mazatlán han metido a Francisco Nevárez y Denzell García; León también aparece con Bryan Colula e Ismael Díaz; Helinho del bicampeón Toluca es otro de los que se cuela al listado, más allá de que el torneo sea joven aún.

Para completar a los primeros goleadores del torneo se encuentran Uros Durdevic de Atlas, Mateo Coronel de Querétaro, Adalberto 'Coco' Carrasquilla de Pumas, Agustín Palavecino de Cruz Azul, estrenándose con su nuevo club, Facundo Almada de Mazatlán, Lucas Di Yorio de Santos Laguna y Joao Pedro de San Luis.

Carrasquilla se lució con un golazo | Imago7

TABLA DE GOLEO CLAUSURA 2026