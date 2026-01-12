Agustín Palavecino quiere hacer historia y ser campeón con Cruz Azul

Agustín Palavecino no llegó a Cruz Azul para cumplir un trámite. El mediocampista argentino tiene claro su objetivo desde el primer día: ser campeón y quedar marcado en la historia del club cementero. Así lo dejó claro el volante argentino en entrevista con RÉCORD, donde habló de su ambición, del reto que representa vestir la camiseta celeste y del hambre de títulos que lo acompaña en esta nueva etapa.

“Salir campeón, vengo con esa hambre de estar en la historia, de marcarla, llego a un gran equipo, estoy muy ansioso por lo que viene”, señaló.

Quiere salir campeón | X

El nuevo refuerzo celeste explicó que, desde el primer contacto con el club, percibió la grandeza y la ambición que rodean a La Máquina. Y es que desde que pisó La Noria se sintió comprometido.

“Lo que sentí fue su grandeza esas ganas de ser campeones, de querer lograr títulos, sé los desafíos que tengo por delante, me siento muy preparado y tranquilo mentalmente con lo que se me viene”, declaró.

Para Palavecino, este paso representa uno de los retos más importantes de su carrera. Incluso comparó la exigencia celeste con la vivida en River Plate, uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

“Sí, hoy lo tomo de esa manera. (Reto más importante de su carrera) me encuentra una gama dura con muchos recorridos y experiencias me lo tomo con tranquilidad, estuve en River que también es un equipo grande y estar acá y veo la misma magnitud, la misma grandeza uno lo va tomado diferente y con la misma responsabilidad”, dijo.

Destacó la importancia de Cruz Azul | X

Palavecino recalcó que competir por títulos con Cruz Azul es algo que lo deja tranquilo y satisfecho con el camino que ha construido.

“Hoy estoy en Cruz Azul para competir por títulos. Me deja tranquilo que equipos grandes se interesen por ti, es porque vienes haciendo las cosas bien, ayudar a Cruz Azul a ir por ese título tan ansiado que tiene”, argumentó.