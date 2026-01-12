¡Adiós al campeón! Paris FC da la sorpresa y elimina al PSG de la Copa de Francia

Adiós al campeón. Paris-St Germain firmó su primer gran fracaso de la temporada. Tras firmar un año histórico ganando el triplete, el PSG llegó como favorito a volver a ganarlo todo este año, sin embargo, hoy ya quedó fuera de la posibilidad de defender un título.

El Paris FC dio la campanada en la Copa de Francia al eliminar al Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo, con una victoria por 1-0 que quedará registrada como histórica para el club. El encuentro significó la primera victoria oficial del Paris FC frente a su vecino más poderoso y con mayor palmarés en el futbol francés.

Sorprendieron al futbol francés | INSTAGRAM

Dominio del PSG sin reflejo en el marcador

El desarrollo del partido estuvo marcado por el control del balón por parte del Paris Saint-Germain. El conjunto local tuvo aproximadamente el 70% de la posesión y generó hasta 25 disparos a portería. Sin embargo, esa superioridad territorial no se tradujo en goles, situación que terminó condicionando el desenlace.

La defensa del Paris FC se mantuvo ordenada durante gran parte del encuentro y contó con una actuación destacada de su guardameta, Obed Nkambadio, quien logró contener los intentos del ataque parisino. A diferencia del PSG, el Paris FC apenas registró cuatro disparos, pero uno de ellos fue suficiente para inclinar el marcador a su favor y sellar la eliminación del campeón.

No lograron defender su título | AP

Jonathan Ikoné y un gol con historia

El tanto decisivo fue anotado por Jonathan Ikoné, exjugador del PSG, quien definió tras un rápido contragolpe en el segundo tiempo. El gol llegó apenas un mes después de que Ikoné marcara los tres tantos en la victoria del Paris FC en la quinta ronda frente al US Raon-l'Étape, consolidándose como una de las figuras del torneo hasta ahora.

Ikoné se formó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y disputó siete partidos con el primer equipo durante la temporada 2016-17. Posteriormente, desarrolló etapas más extensas en clubes como Lille y Fiorentina, antes de integrarse al Paris FC.

Con esta eliminación, el PSG se despide de la Copa de Francia de manera anticipada, mientras que el Paris FC avanza en la competencia tras conseguir un triunfo sin precedentes ante uno de los equipos más dominantes del futbol francés.