FIFA anuncia transmisión de partidos del Mundial 2026 por sitios de apuestas

La FIFA anunció oficialmente la selección de Stats Perform como el primer distribuidor oficial mundial de datos de apuestas y derechos de transmisión de apuestas, en un acuerdo histórico que incluye los derechos exclusivos de la Copa Mundial 2026. La decisión marca un nuevo paso en la estrategia comercial y digital del máximo organismo del fútbol mundial.

El acuerdo otorga a Stats Perform la responsabilidad de recopilar y distribuir datos oficiales de apuestas, así como transmisiones en vivo de partidos, destinados exclusivamente a operadores de apuestas debidamente licenciados en todo el mundo. Esto convierte a la compañía en un socio clave para la FIFA en uno de los mercados de mayor crecimiento dentro de la industria deportiva.

Mundial 2026 l FIFAcom

Se expandirá

La alianza abarcará no solo la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sino también otros torneos organizados por la FIFA, incluidos campeonatos femeninos, juveniles y competiciones de futsal. El objetivo es centralizar y proteger la distribución de datos oficiales en tiempo real.

Desde la FIFA destacaron que este modelo busca reforzar la integridad de las competiciones, al reducir el uso de datos no autorizados y garantizar que la información utilizada por las casas de apuestas provenga de fuentes oficiales. Asimismo, señalaron que los ingresos generados serán reinvertidos en el desarrollo del futbol a nivel global.

FIFA l FIFAcom

¿Qué es el Stats Perform?

Stats Perform, empresa especializada en inteligencia deportiva y análisis de datos, utilizará su infraestructura tecnológica para ofrecer estadísticas avanzadas, resultados en tiempo real y transmisiones de baja latencia, diseñadas para integrarse directamente en plataformas de apuestas en línea.

Representantes del organismo rector subrayaron que el acuerdo se realiza bajo marcos regulatorios estrictos y únicamente con operadores que cumplan las leyes locales de cada país. Según la FIFA, la iniciativa busca beneficiar tanto al deporte como a sus aficionados, ampliando el acceso a contenidos oficiales en entornos digitales.

Mundial 2026 l FIFAcom

No obstante, el anuncio también reavivó el debate sobre la creciente relación entre el futbol y la industria de las apuestas. Especialistas en ética deportiva advierten sobre la necesidad de reforzar políticas de juego responsable y protección de públicos vulnerables frente a una mayor exposición al entorno del juego.

Con este movimiento, la FIFA consolida una nueva etapa en la comercialización de sus competiciones, apostando por los datos y la tecnología como pilares de crecimiento de cara al Mundial 2026. La designación de Stats Perform refleja la intención del organismo de adaptarse a un ecosistema digital en constante evolución, sin perder el control sobre sus activos más valiosos.