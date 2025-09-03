Boletos del Mundial 2026: Cómo comprar, precios, fecha y todo lo que debes saber

La FIFA reveló el proceso de la venta de entradas, así como el costo de los mismos

David Torrijos Alcántara
3 de Septiembre de 2025
A menos de un año de que comience la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA comenzará con el proceso de la venta de boletos para la Fase de Grupos el 10 de septiembre. 

Este es el precio de los boletos para la Fase de Grupos del Mundial 2026

FIFA reveló información sobre el precio de los boletos: 60 dólares (1,121 pesos mexicanos) el más económico, sin detalles sobre los costos de otras zonas, aunque el organismo rector del futbol ya había compartido que la entrada más cara será de 6 mil 730 USD (125 mil MXN), en un sector más exclusivo.

"La venta dará inicio con boletos para la Fase de Grupos disponibles desde 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista”, escribió la FIFA en el comunicado sobre el proceso de la venta de boletos.

¿Qué otras fases tendrá la venta de boletos del Mundial 2026? 

La segunda fase será un sorteo anticipado de boletos del 27 al 31 de octubre, con un registro y selección al azar para que los ganadores puedan comprar tickets en mediados de noviembre y principios de diciembre. La tercera etapa será otro sorteo con selección aleatoria, pero los aficionados podrán pedir entradas de duelos específicos.

Para entrar a estas fases del proceso, se tiene que realizar un registro de interés por un boleto, tener un FIFA ID y contar con una tarjeta Visa para poder comprar entradas al Mundial de 2026.

