Lamine Yamal desea el Balón de Oro: "el que diga que no quiere ganarlo, miente"

Lamine Yamal, joya del FC Barcelona, compartió sus ambiciosos objetivos en una entrevista con RTVE, donde habló de su proyección en el futbol mundial. Con apenas 18 años y ya consolidado como una de las grandes promesas, el extremo español no esconde su deseo de conquistar los títulos más prestigiosos, incluyendo la Champions League, el Balón de Oro y la Copa del Mundo con España.

Lamine Yamal quiere el Balón de Oro

“Sí, queremos ganar la Champions bueno sí, los dos. Los dos son un sueño, sobre todo, por la parte del Barça, la Champions, sería increíble. Obvio, el ‘Balón de Oro’ todos los jugadores quieren ganarlo y el que diga que no, miente. Estar ahí con 18 años creo que es algo que hay que valorar y ojalá se dé”, declaró el joven delantero, consciente de la magnitud de sus metas.

Yamal también reveló sus favoritos para llevarse el Balón de Oro, en caso de que él no lo gane, destacando su admiración por Neymar y Lionel Messi. “Neymar y Messi. Yo le daría uno a ‘Ney’, creo que se lo merece. El ‘Ney’ en esa época en la que estuvo jugando en el Barça o en el París se lo llevaría ahora sin duda, me hubiese gustado que se hubiese llevado uno y, obviamente, Messi porque es el mejor de la historia”.

Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, el canterano culé destacó el potencial de España, aunque reconoció que el camino no será sencillo. “Tenemos una selección para ser campeones del mundo, aunque no depende de ser los mejores, depende de la intensidad, de no relajarse, de ir a por todas y es lo que intentaremos. Es un sueño para todas las selecciones que vamos a jugar el Mundial”.

Lamine Yamal ignora críticas

A pesar de las expectativas y críticas que lo rodean, el extremo asegura que mantiene los pies en la tierra y una mentalidad firme. “La verdad es que no me afectan. Ya me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes, inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía.

No me importa mucho, al final ya lo dije el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo que es el que de verdad sabe las cosas y lo que importa. Es algo a favor mío que me ayuda mucho porque nunca escucharás que Lamine está triste o contento por algo que ha dicho otra persona. Sigo mi camino, sigo con mi mentalidad que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí”, sentenció Lamine Yamal.

