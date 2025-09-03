"Ambos se lo merecen": Koundé se niega a elegir entre Lamine Yamal y Dembélé para el Balón de Oro

¿Ousmane Dembélé o Lamine Yamal? El debate sobre el Balón de Oro, que se entregará este mes, sigue encendido y no todos tienen claro a quiçen prefiere. Por ejemplo está el caso de Jules Koundé.

El defensa es compañero del español en Barcelona y del atacante de PSG en la Selección de Francia. Precisamente, previo al partido de Les Bleus contra Ucrania, Koundé fue cuestionado pero evitó dar una respuesta concreta.

Yamal es uno de los candidatos | AP

Las palabras de Koundé sobre el Balón de Oro

El defensa reiteró que para él. es difícil elegir uno, porque ambos tienen méritos. "Ambos se lo merecen. Hicieron una temporada extraordinaria, con trofeos para colmo. Ser compañero de ambos es difícil".

"No soy yo quien vota, y hay argumentos a favor de ambos. Estoy muy contento de estar con Lamine, de ver cómo nos está guiando. Ousmane ha alcanzado una especie de plenitud, está jugando su mejor fútbol, con las estadísticas. Que gane el mejor", declaró.

Dembélé es candidato al Balón de Oro | AP

Entusiasmado por el partido contra PSG

Por otra parte, aseguró que uno de los enfrentamientos que más le emociona en la temporada es el de Barça contra PSG en la Fase de Liga de Champions League. "Durante las vacaciones, mucha gente me dijo que esperaba con ilusión este partido de la final de la Champions League de la temporada pasada, pero no lo conseguimos".

"Además, históricamente, ha habido grandes partidos entre ambos equipos. Hay puntos en común entre ambos equipos", finalizó Koundé.

Koundé espera con ansias el partido entre Barcelona y PSG | INSTAGRAMM: @jkeey4