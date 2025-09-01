Napoli cierra el mercado de fichajes con dos nuevas incorporaciones

En un inicio de mes de septiembre que ha contado con el frenético cierre del mercado de fichajes para la temporada 2025-2026, el más reciente campeón de la Serie A, Napoli anunció a los que posteriormente se convirtieron en las dos últimas contrataciones del club italiano; uno de ellos, procedente de la Premier League, el otro, un viejo conocido que regresa 'a casa'.

Napoli busca seguir en 'plan grande' | AP

Compras en la agonía del mercado

Los dos nuevos fichajes del campeón de Italia han causado 'ruido' en el país de la bota; se trata de Rasmus Hojlund y Eljif Elmas. El primero, procedente del Manchester United en donde no tuvo la mejor de sus participaciones como delantero, su fichaje representa su regreso al futbol italiano, pues antes de llegar a los 'Red Devils' jugó para Atalanta.

El caso de Elmas es mucho más sencillo, el jugador originario de Macedonia del Norte se encontraba a préstamo en el RB Leipzig, pero el club napolitano ha optado por traerlo de regreso para reforzar a un plantel que busca el bicampeonato de liga italiana.

Primer vistazo de Hojlund con su nuevo uniforme | X: @sscnapoliES

Suplencia y fortalecimiento

La llegada del danés Hojlund responde directamente a una ausencia obligada por lesión, y es que el delantero belga de Napoli, Romelu Lukaku se lesionó recientemente y dejó un vacío en la ofensiva de Antonio Conte, quien ha confiado en Rasmus a pesar de su mal paso por el futbol de Inglaterra.

Eljif Elmas por su parte llega a un mediocampo en el que se dio uno de los fichajes más importantes de la temporada, el de Kevin De Bruyne, quien dejó a Manchester City después de mucho tiempo para un nuevo reto en su carrera.

Conte busca el bicampeonato de Serie A con Napoli | AP

