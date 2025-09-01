¡Oficial! Alexis Sánchez se convierte en nuevo refuerzo del Sevilla de Matías Almeyda

Un Sevilla necesitado de triunfos ha hecho oficial la llegada de un jugador más que experimentado a sus filas. Se trata del chileno Alexis Sánchez, quien fue presentado de una manera particular a través de un video en las redes sociales del club; ahora, Sánchez se pone a disposición de Matías Almeyda para lo que será el resto de la temporada.

Un equipo que nunca se rinde

En la interesante presentación que ha tenido Sevilla tanto con su nuevo director técnico, como con sus refuerzos, se puede ver a los protagonistas de dichas presentaciones 'jugar' en un tablero de ajedrez, haciendo referencia a las estrategias con las cuales se ha de jugar la nueva temporada, en la cual el equipo de Nervión solo ha ganado un partido de tres que ha disputado.

Para el video del chileno Sánchez, una frase particular es la que se puede escuchar de su parte: "Juntos, nunca nos rendimos", para después dar paso al final del video con el nombre del jugador, haciendo oficial la transferencia.

Sánchez llega procedente del futbol italiano, específicamente de Udinese, equipo al que llegó después de su paso por Inter de Milán y Olympique de Marsella; a su trayectoria en Europa se suman equipos como Barcelona, Manchester United y Arsenal, este último en donde tuvo una de sus etapas más recordadas en el 'Viejo Continente'.

¿En desacuerdo con el fichaje?

Los aficionados del cuadro nervionense no se han mostrado del todo contentos con la llegada del chileno, ya que, aunque la gran mayoría ha mostrado felicidad con la llegada de Alexis, algunos otros argumentan que ha llegado un jugador "viejo", pues actualmente cuenta con 36 años. Dentro de los comentarios de respuesta, hay algunos usuarios que pedían la llegada del marroquí Sofyan Amrabat; sin embargo, este jugador ha sido 'robado' por el rival histórico de Sevilla, el Real Betis Balompié.

Por tanto, el bicampeón de la Copa América con la Selección Nacional de Chile llega a Sevilla tratando de aportar toda la experiencia que tiene en el futbol europeo desde 2006, cuando jugó por primera vez en Italia con el Udinese; consigo trae un palmarés de 15 títulos ganados con clubes europeos.

