Matías Almeyda debuta en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla

El exentrenador de las Chivas, Matías Almeyda debuta en el Sánchez Pizjuán. El estratega argentino se encuentra dirigiendo su primera experiencia en el máximo circuito del futbol español tras haber firmado con el Sevilla. Ahora, tras haber caído 3-2 de visitan ante Athletic de Bilbao, el DT dirigirá su primer partido de local.

Este lunes, el equipo sevillano disputó el cierre de la Jornada 2 en LaLiga frente al Getafe en el partido que representó el debut de Matías Almeyda en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Desafortunadamente para el sudamericano, terminó cayendo por marcador de 1-2 sumando su segunda derrota al hilo.

Cayeron ante Getafe | X @SevillaFC

El “Pelado” llegó al equipo de Andalucía este verano, poniéndole fin a su aventura en Grecia con AK de Atenas, donde dirigió durante tres años sumando 134 partidos. Además, conquistó una liga y una copa.

Viene de dirigir en Grecia | MEXSPORT

Matias Almeyda en el ojo de La Liga

Durante el encuentro entre el Sevilla y el Getafe, la cuenta de La Liga compartió un video en X donde se ve al estratega argentino dando indicaciones.

“Puro Futbol” dice el post en la descripción del video halagando el trabajo del exchivas durante la pausa de hidratación... "Muchachos el partido les dijimos que estaba por fuera, la circulación tiene que ser más rápida”, explicaba Almeyda a sus jugadores.

Debutó de local | X @SevillaFC

