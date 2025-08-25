Edson Álvarez lanza 'promesa' a la afición tras fichar con Fenerbahce: “Queremos ganar títulos”

El mediocampista mexicano Edson Álvarez inicia una nueva etapa en su carrera tras hacerse oficial su fichaje con el Fenerbahce de Turquía, equipo con el que disputará su tercera experiencia en el futbol europeo después de pasar por el Ajax de Ámsterdam y el West Ham United.

El canterano del América decidió poner fin a su etapa en la Premier League luego de perder protagonismo con el West Ham, donde militó durante dos temporadas. Ahora, el volante azteca buscará consolidarse en la Süper Lig con uno de los clubes más grandes del país otomano.

Las primeras declaraciones de Edson Álvarez como jugador del Fenerbahce

Tras confirmarse su llegada, Álvarez expresó su emoción por vestir la camiseta del club turco, aunque reconoció que no podrá debutar de inmediato: “No podré jugar el partido contra el Benfica, pero apoyaré a mis compañeros con todo mi corazón. He visto a nuestro equipo; tenemos grandes y buenos jugadores. Tengo muchas ganas de jugar lo antes posible. Queremos ganar títulos; ese es nuestro objetivo. Espero que podamos darle alegría a nuestra afición”, señaló en entrevista con Fenerbahçe TV.

El mediocampista mexicano destacó la grandeza del club y aseguró que su decisión estuvo influenciada por excompañeros como Dusan Tadic, con quien coincidió en el Ajax: “Ya sabía lo grande que era este club antes de venir. Todo el mundo conoce la magnitud del Fenerbahce. Antes de llegar, hablé con Dusan Tadic, me dio información sobre la ciudad y el club. Solo tenía cosas positivas que decir, lo que me dio aún más ganas de venir”.

Agradecimiento a la afición del Fenerbahce

Edson Álvarez también dedicó unas palabras a la hinchada, que lo recibió con entusiasmo desde su llegada a Turquía: “Cuando llegas a un gran club, esperas una gran afición. Llegué con esa expectativa y obtuve justo lo que esperaba. Tenemos una afición increíble. Esto es lo que me motiva a luchar aún más por este club y la afición”.

Con este fichaje, el mediocampista de la Selección Mexicana buscará ser protagonista en el futbol turco y conquistar títulos con el Fenerbahce, uno de los equipos más históricos de Europa.

