Xabi Alonso elogio a Franco Mastantuono tras primera titularidad del argentino

Franco Mastantuono sumó su primera titularidad con Real Madrid este fin de semana en la victoria 0-3 contra Real Oviedo. El argentino se convirtió en el jugador más joven de los Merengues en salir de inicio en LaLiga desde 2005 y su actuación dejó buenas sensaciones.

Xabi Alonso, el estratega del conjunto blanco, destacó el aporte del joven jugador sudamericano. “(Franco) Mastantuono ha hecho un gran partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se lo ve muy integrado, tanto en el día a día como en el juego”, señaló.

Mastantuono tuvo una histórica actuación como titular

Alonso confía en el aporte que les dará Mastantuono

De igual forma, consideró que si mantienen su proceso, Franco tendrá un gran impacto con el equipo blanco. "Yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven".

"Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”, finalizó Alonso, que decidió sacar al argentino al minuto 62, cuando fue sutituido por Brahim Diaz.

Alonso elogió a Mastantuono

¿Cuándo volverá a jugar Real Madrid?

El próximo compromiso de los Merengues en la Temporada 2025-26 de LaLiga será contra Mallorca. El encuentro está programado para el sábado 30 de agosto a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Será el segundo compromiso del equipo blanco en el Estadio Santiago Bernabéu esta campaña.

Los Merengues tienen dos triunfos en dos partidos esta temporada




