JD McDonagh luce playera de Liverpool con nombre de Isak en el Supershow de WWE en Newcastle

Durante la gira europea de la WWE, JD McDonagh aprovechó la tensa situación que se vive en la Premier League, referente al tema de Alexander Isak y su traspaso a Liverpool. El luchador llevó una playera de los Reds con el nombre del delantero sueco.

AP

¿Cuál es la polémica de Isak con Liverpool y Newcastle?

Isak expresó su deseo de salir del equipo desde finales de la temporada pasada, pues su objetivo es llegar a Anfield para ponerse a las órdenes de Arne Slot. Sin embargo, Newcastle no ha abierto las puertas para que se concrete el movimiento, lo que molestó al jugador. En redes sociales se ha hecho tendencia el #FreeIsak, que se refiere a su liberación para cumplir su sueño.

¿Qué hizo JD McDonagh?

JD McDonagh se subió al ring en el Supershow de Newcastle y lució su playera del Liverpool con el nombre de Isak. Dicha acción molestó a los aficionados, quienes decidieron abuchearlo, ya que también están en contra del sueco y su actitud en las últimas semanas.

El miembro del Judgment Day ha manifestado su apoyo al Liverpool en repetidas ocasiones, por lo que este último guiño es también para mandar un mensaje claro a Newcastle con el tema de Alexander Isak.

Este lunes, Liverpool se verá las caras con Newcastle, en un duelo que pinta para ser de alta tensión entre aficionados, debido a que mantienen un debate por el fichaje del delantero sueco, quien sigue a la espera de llegar a los Reds.

X: @jd_mcdonagh

