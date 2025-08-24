¡Sonríe Santi Giménez! Milan cancela fichaje de Victor Boniface

Milan tuvo una presentación bochornosa en la Serie A en San Siro. El cuadro de Massimiliano Allegri perdió ante Cremonese, en un partido en el cual la contundencia brilló por su ausencia y las oportunidades para Santiago Giménez no fueron las óptimas, por lo que la búsqueda de otro delantero sigue latente.

Pese a que la llegada de Victor Boniface era completamente un hecho, el conjunto Rossonero dio marcha atrás con dicho acuerdo. Con información de Fabrizio Romano, el jugador nigeriano no pasó las pruebas físicas con el club de la capital de la moda, ya que el africano se presentó lesionado.

El conjunto italiano llegó a un acuerdo verbal con el Bayer Leverkusen por un préstamo de cinco millones de euros y una cláusula de compra de 24, pero todo terminó por caerse. Boniface regresó a Alemania tras el mal estado de su rodilla, por lo que ahora el club de las aspirinas tendrá al delantero como parte de su plantilla.

La Gazzetta dello Sport informó que el fichaje del jugador nigeriano se tambaleó desde su arribo el viernes a Italia, por lo que Allegri y su cuerpo técnico está en la búsqueda de otro delantero. Al momento, la opción uno -y única- es Santiago Giménez, quien ha tenido un desempeño sin pocos reflectores.

Delantero mermado

La actualidad del delantero nigeriano de 24 años no es del todo grata, pues a pesar de ser un hombre con un olfato goleador impresionante, las lesiones lo han mermado. Con el Bayer Leverkusen, Boniface suma un total de 31 goles en todas las competencias, pero también una gran cantidad de partidos perdidos por dolencias entre 2024 y 2025.

