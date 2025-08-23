Afición del Milan explota con abucheos contra Santiago Giménez y el equipo tras derrota ante Cremonese

El AC Milan inició la temporada de la Serie A con un empate inesperado ante el modesto Cremonese en el San Siro. A pesar de contar con la posesión y generar varias ocasiones claras de gol, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri no logró imponerse en el marcador.

Los hinchas, frustrados por el resultado y la falta de contundencia, abuchearon a jugadores y cuerpo técnico al finalizar el encuentro.

Poca contundencia | AP|

Santiago Giménez: gol anulado por fuera de lugar

El delantero mexicano Santiago Giménez tuvo un partido discreto en cuanto a oportunidades claras. Sin embargo, en la segunda mitad consiguió enviar el balón a la red, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada.

El atacante deberá esperar su revancha en la próxima jornada, donde se espera que el Milan corrija la falta de definición mostrada en su debut.

Un arranque preocupante para el Milan en la Serie A

El empate ante Cremonese deja en evidencia problemas de efectividad en el ataque y genera dudas en el planteamiento de Allegri. Con la presión de pelear por el título, el Milan tendrá que mejorar rápidamente para evitar que estos tropiezos tempranos compliquen sus aspiraciones.

