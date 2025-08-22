Santi Giménez está listo para el debut del Milan en Serie A: "Va a ser una increíble temporada"

Santiago Giménez está a punto de vivir una nueva temporada como jugador del AC Milan; en una etapa de transición, en la que Massimiliano Allegri ha vuelto a tomar las riendas del equipo, el 'Bebote' ha sobrevivido a la estructura del técnico italiano, por lo que se siente en posibilidades de entregar una buena actuación junto a sus compañeros.

Giménez será parte de la delantera de Milan en la nueva campaña | AP

Nueva temporada en el Calcio

Por medio de su cuenta de X, Santiago Giménez ha mandado un mensaje para los aficionados del AC Milan, siendo bastante optimista a tan solos unas horas de disputar el primer partido de la temporada.

"La única verdad es que mañana empieza la Serie A y que va a ser una increíble temporada. Andiamo Forza Milan", redactó el delantero de la Selección Mexicana.

En las respuestas de su tuit, la afición de 'Il Diavolo' ha dejado sus mensajes de apoyo para el mexicano, argumentando que "en él confían", pese a no haber tenido la mejor temporada en su llegada al equipo italiano.

Mensaje de 'Bebote' en X | Captura

Debuta el Milan con sus nuevos refuerzos

AC Milan se medirá este sábado 23 de agosto a Cremonese por la primera jornada de la Serie A en la temporada 2025-2026. El equipo rossonero cuenta con su nuevo director técnico Massimiliano Allegri, además de la llegada del croata Luka Modric después de su extenso paso como jugador del Real Madrid

'Il Diavolo' también tendrá que afrontar la nueva temporada después de la baja de uno de sus mejores jugadores en los últimos años, Theo Hernández, quien se suma a la lista de jugadores que se han ido a jugar al futbol de Arabia Saudita, específicamente con Al- Hilal.

Milan tiene una victoria en Coppa Italia dentro de la nueva temporada | AP

