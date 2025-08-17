¡Victoria Rossonera! AC Milan debuta con victoria y asistencia de Santiago Giménez en Coppa Italia

Con la presentación de sus nuevos fichajes y un San Siro abarrotado, AC Milan firmó su debut oficial en la Temporada 2025 con victoria en la Coppa Italia ante Bari. Santiago Giménez entró de cambio al minuto 17 y fue de gran ayuda en uno de los goles, con una gran asistencia para Christian Pulisic en el segundo tiempo.

Bari tuvo un inicio valiente, pues intentó acercarse al área de Mike Maignan desde el primer minuto de juego. Gabriele Moncini hizo el primer remate, pero su balón se fue muy desviado. Esa fue la única acción de peligro que generó el equipo de la Serie B, pues los minutos posteriores fueron de dominio Rossonero.

El AC Milan tuvo su primer gran acercamiento al 4', con un gran remate de volea de Youssouf Fofana, quien se perfiló de gran manera, aunque Michele Cerofolini atajó de gran manera. Diez minutos después, Rafael Leao anotó el primer gol de Il Diavolo, quien remató de cabeza tras un gran centro de Fikayo Tomori.

El primero | @ acmilan|

Tristemente para el jugador lusitano, tras su gol sufrió una lesión muscular, que lo obligó a abandonar el partido. Tras el dolor que sufrió Leao, Santiago Giménez ingresó a la cancha para intentar demostrar su valor ante Massimiliano Allegri. En sus primeros minutos el mexicano se mostró bastante activo, y con la energía de los suyos, acribillaron el área del conjunto visitante.

Pulisic tuvo dos grandes jugadas para aumentar el marcador, con un remate que terminó por ser tapado por parte de Francesco Vicari. Dos minutos después, el estadounidense mandó un balón al travesaño, que dejó cimbrando a todo San Siro. El acecho Rossonero fue incesante, pero no pudo incrementar su ventaja.

Acciones del juego | @acmilan|

El cuadro de Los Gallitos se acercó con pocas intenciones, pero generaron peligro e incomodaron a más de uno de los asistentes del coloso de Piazzale Angelo Moratti. Al minuto 38, Giuseppe Sibilli remató un izquierdazo impresionante, que terminó por ser un tiro de esquina tras una gran atajada de Maignan.

Antes del descanso, 'Chaquito' devolvió las ilusiones a los aficionados rossoneros y mexicanos con un gol, pero terminó por ser anulado por fuera de juego. Tras esa jugada, el conjunto de la capital de la moda se fue con la ventaja ante el modesto Bari, pero sin mostrar su mejor desempeño.

Asistencia de Santi y victoria

El segundo tiempo comenzó con una gran exhibición por parte del mexicano Santiago Giménez, quien al minuto 48 fue parte importante del gol Christian Pulisic. El exjugador de Cruz Azul le dio un pase al 'Capitán América' tras una gran jugada que inició el mexicano, que fue el 2-0 parcial.

Tras el gol del cuadro Rossonero, los de Allegri decidieron bajar las revoluciones y terminaron por ceder la iniciativa al Bari. Riccardo Pagano realizó un disparo de media distancia al 55’, que solo fue custodiado por el arquero galo. Tras esa jugada, Los Gallitos lo volvieron a intentar al minuto 60 con un centro que no terminó por ser rematado.

El segundo gol | @acmilan|

Al minuto 65 todo San Siro se puso de pie, y como un viejo coliseo romano se rindió ante un viejo pero gran gladiador. Luka Modrić jugó por primera vez en el estadio italiano y fue recibido como lo que es, una leyenda absoluta del balompié.

Con los avisos del Bari, AC Milan volvió a la carga, siendo Alexis Saelemaekers, uno de los nuevos fichajes del Il Diavolo, el más activo de todos. El belga hizo varias jugadas interesantes, pero ninguna prosperó para algún gol del cuadro Rossonero.

Luka Modrić al 75’ hizo un tiro a puerta tras una gran jugada individual, que hizo que todo el respetable contuviera el aliento. Tras esa jugada, ambos equipos se encargaron de limitar acciones, por lo el marcador no se movió más y la nueva era de Massimiliano Allegri terminó con una victoria.

Debut | @acmilan|

