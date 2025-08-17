Olivier Giroud debuta en la Ligue One con gol en el partido del Lille

Después de varios años jugando en la Premier League y en la Serie A, además de un paso fugaz por la MLS, Olivier Giroud volvió al futbol francés para jugar con el Lille.

En su regreso a casa, solo pasaron 11 minutos para que Giroud se hiciera presente en el marcador en el encuentro que enfrentó al Lille y al Stade Brestois en el Estadio Francis-Le Blé.

Started, scored and went the full 90’ for Lille today. Happy for Giroud.



Look at the run and the service. Let’s not act like he wasn’t making these types of runs for LAFC. pic.twitter.com/P2Ettry6sn — 𝐋𝐀𝐅𝐂 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 (@lafcdaniel) August 17, 2025

Después de un amague de Félix Correia en la banda izquierda del campo, el portugués metió el pase con muchísima ventaja para Giroud, quien hizo piernas para ganarle la carrera a su defensor y definir ante la salida del arquero local.

Olivier Giroud jugó los 90 minutos de este partido, el Lille empató a tres goles contra el Stade Brestois y sumó su primer punto en la temporada 2025-2026 en la Ligue One.

Giroud volvió a jugar en Francia | @losclille|