Olivier Giroud debuta en la Ligue One con gol en el partido del Lille

El delantero francés volvió al futbol galo después de su aventura en la Major League Soccer
Marcos Olvera García
| 2025-08-17
Giroud marcó en su debut con el Lille
Giroud marcó en su debut con el Lille
|
@losclille
El delantero francés volvió al futbol galo después de su aventura en la Major League Soccer
Marcos Olvera García
| 17 Ago, 2025

Después de varios años jugando en la Premier League y en la Serie A, además de un paso fugaz por la MLS, Olivier Giroud volvió al futbol francés para jugar con el Lille.

En su regreso a casa, solo pasaron 11 minutos para que Giroud se hiciera presente en el marcador en el encuentro que enfrentó al Lille y al Stade Brestois en el Estadio Francis-Le Blé.

 

 

Después de un amague de Félix Correia en la banda izquierda del campo, el portugués metió el pase con muchísima ventaja para Giroud, quien hizo piernas para ganarle la carrera a su defensor y definir ante la salida del arquero local.

Olivier Giroud jugó los 90 minutos de este partido, el Lille empató a tres goles contra el Stade Brestois y sumó su primer punto en la temporada 2025-2026 en la Ligue One.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Morata debuta con el Como 1907 en la Coppa Italia

Giroud volvió a jugar en Francia | @losclille
Giroud volvió a jugar en Francia | @losclille|
Ligue 1
Futbol
MLS
Mas sobre:
Ligue 1
Futbol
MLS

Notas Relacionadas

 