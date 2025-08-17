Guardiola ve como un problema tener demasiados jugadores: ‘No es sano’

La Premier League está de regreso y uno de los equipos que se robó los reflectores en la semana uno fue sin duda el Manchester City, quien brilló en su debut ante el Wolverhampton, derrotándolos 4-0, sin embargo, su entrenador, Pep Guardiola, ve un gran problema entre todo lo buen.

Debut del City en la Premier I AP

Tener una plantilla tan amplia no es sano

Durante la rueda de prensa tras la victoria del City, Guardiola se mostró contento por el resultado, pero destacó que no puede tener tantos jugadores, esto porque crea tensiones en el ambiente, situación que a palabras suyas, no es sano.

"Es demasiado, hay demasiada gente. Me gusta tener una plantilla amplia para competir en todas las competiciones, pero no quiero dejar a jugadores en casa. No es saludable. No se puede crear un buen ambiente para competir", dijo el técnico.

Ante la negativa, Pep comentó que tendrá una amplia charla para buscar acomodo a algunos jugadores, así como también aseguró que el club jamás va a obligar a nadie a quedarse.

“Todos tienen que sentir que pueden jugar y ayudar. El club lo sabe desde la temporada pasada, no es ninguna novedad, pero la situación es la que es.

En las próximas dos semanas, se hablará con los jugadores y los agentes para encontrar una solución", concluyó.

Equipo del Manchester City I AP

Actualmente los citadinos tienen en sus filas de tres hasta cuatro jugadores por posición, haciendo que sea complicado crear competencia y que los jugadores puedan sumar minutos. Aunque los nuevos refuerzos, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki pudieron ver accion, Guardiola no esta cómodo con el exceso de jugadores.

Duelo Wolves vs Manchester City I AP

