Regresó el Campeón del Mundo: Así recibió la afición del Chelsea a su equipo

Regresaron las ligas europeas y con ellas los grandes equipos que buscarán escribir su nombre en letras de oro, uno de ellos el Chelsea, equipo que conquistó el mundo en el verano al ganar el Mundial de Clubes ante el PSG, por lo que su afición le preparó un recibimiento especial.

‘Campeones del Mundo’

En el recibimiento al equipo azul para la semana uno de la Premier League ante el Crystal Palace, los fanáticos que se dieron cita en el Stamford Bridge, sacaron una gigantesca manta con el mensaje: ‘Campeones del Mundo’, recordando máximo galardón.

Además de presumir en la tribuna, el Chelsea también presume en su uniforme el nuevo parche que usarán los siguientes cuatro años, mismos que los reconoce como el mejor club del mundo.

Se actualiza el Stamford Bridge

Para el arranque de la liga, otro cambio para la casa del Chelsea fue una actualización de los títulos que han ganado, pues en la puerta principal del recinto se colocó una manta con el trofeo internacional ya incluido.

Desafortunadamente para los fans y el club, lo que debió ser una fiesta en todos los sentidos se vio un tanto tapada por el amargo empate a cero goles, en un duelo donde los dirigidos por Enzo Maresca, no encontraron su mejor versión.

