Exhibición total por parte de Manchester City en su debut dentro de la Premier League 2025-2026; esta vez han goleado 0-4 a Wolverhampton en su propio estadio con una gran actuación de Tijjani Reijnders, quien ha anotado uno y ha asistido en otros dos goles, completando un gran debut en el futbol de Inglaterra.

Sumado al gol de Rayan Cherki, el resultado favorable para los Ciudadanos los catapulta a la primera posición tras conseguir la mayor goleada de lo que llevamos de torneo.

Haaland anotó un nuevo doblete con el City | AP

Primer tiempo de la mano del neerlandés

El debut de Manchester City fue representado de gran manera por uno de sus refuerzos, el originario de Países Bajos, Tijjani Reijnders, pues en la primera parte del juego, el ex del Milan participó en las dos anotaciones que consiguieron los dirigidos por Pep Guardiola.

Primero con una extraordinaria conducción, para después entregarle un pase a Bobb, quien centró con dirección a Erling Haaland, que solamente tuvo que cerrar la pinza y adelantar a los visitantes. Posteriormente, los mismos tres participantes del primer tanto aparecieron en el segundo, Oscar Bobb condujo el balón, Haaland acompañó a su compatriota y este soltó el pase para Reijnders, quien de zurda definió al poste más lejano para poner el 0-2.

Reijnders hizo un partido más que productivo | AP

Dominio completo y tres puntos a casa

Tijjani Reijnders llegó a la segunda mitad solo para comprobar que ha sido el mejor jugador del partido, ya que, al minuto 61, le dieron una gran pelota sobre la línea de fondo, se plantó en esa zona y metió un centro inmejorable para que Erling Haaland conviritera su doblete en el partido.

20 minutos después, ya con la entrada de Rayan Cherki, todo se clarificó, pues el jugador francés de 21 años, confirmó por qué fue elegido como el nuevo '10' del equipo de Guardiola generando una jugada de peligro todo por su cuenta, haciendo una 'bicicleta' con la pierna izquierda y metiendo un poderoso derechazo, para así vencer una vez más a José Sá y poner las cofras definitivas.

Cherki ha estrenado de buena manera su nuevo dorsal | AP

La Jornada 2 enfrentará a Manchester City como local ante otro de los ganadores de la fecha: Tottenham; mientras que Wolverhampton tendrá que visitar a Bournemouth.

