Ederson apunta a llegar a Galatasaray; ya hay negociaciones por el arquero con Manchester CIty

El arquero brasileño, Ederson tiene un pie y medio fuera de Manchester City, pues en el primer partido de la Premier League no fue convocado debido a que hay negociaciones avanzadas con Galatasaray, de acuerdo a información de Fabrizio Romano.

X: @ManCity

Galatasaray ya lanzó oferta por Ederson

El club turco ya lanzó una oferta por 10 millones de euros, pero Manchester City solicitó una cifra mayor. El movimiento también tiene que ver con la posible llegada de Gianluigi Donnarumma al cuadro de Pep Guardiola.

En el duelo ante Wolves, Pep Guardiola optó por alinear a James Trafford, mientras el club resuelve la situación con el arquero brasileño, quien está desde 2017 en Manchester City.

X: @ManCity

Ederson fue parte de la época dorada de Manchester City, pues en su palmarés tiene seis Premier League, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, entre otros.

¿Llegará Donnarumma a Manchester City?

Por otro lado, a Manchester City llegará un arquero con amplia experiencia y que fue importante para que Paris Saint-Germain conquistara la Champions League en la temporada pasada.

X: @ManCity

También te puede interesar: Sunderland venció a West Ham tras ocho años de ausencia en Premier; Edson no jugó