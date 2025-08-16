¿Empezó la Premier? Aston Villa y Newcastle empatan sin anotaciones en su debut

Llegó el primer empate sin goles en la primera jornada de la Premier League; ha sucedido en Villa Park, con el duelo entre Aston Villa y Newcastle United, quienes llegaban al inicio de la temporada con altas expectativas en su primer enfrentamiento, de cara a tratar de conseguir una mejor campaña en cuanto a puntos y, por ende, puestos europeos.

División de puntos en el inicio de la competencia | AP

¿Rendimiento decepcionante?

A pesar de ser dos de los equipos de los que más se esperaba para este primer duelo del torneo, los dos llegaron con la 'pólvora mojada', ya que no pudieron hacerse daño, comenzando por los primeros cinco minutos, cuando los intentos de parte de Newcastle metían en problemas al equipo local, pero sin llegar a generar el peligro necesario para irse al frente en el marcador.

Sin el 'Dibu' Martínez, fue Marco Bizot el encargado de defender la cabaña de los Villanos, algo que no le fue tan difícil considerando lo poco fina que estuvo la puntería de los 'Magpies'; sin embargo, dentro del primer tiempo fue precisamente el arquero neerlandés quien atajó la jugada más importante del partido con un mano a mano a favor suyo en contra de Anthony Elanga.

Gordon fue de los más participativos en el duelo | AP

Ni contra 11 ni contra 10

Ya en la segunda mitad, las cosas no cambiaron casi nada, los dos conjuntos trataron de adelantarse en el marcador sin éxito alguno, solo generaron unas cuantas jugadas de peligro que los porteros o la mala puntería lograban evitar que se colaran a la portería; sin embargo, la última media hora de juego, fue la que entregó una de las jugadas de mayor emoción.

Fue al minuto 65 cuando después de una gran jugada de Elanga, quien metió un extraordinario pase filtrado para su compañero Anthony Gordon, llegó la expulsión sobre Ezri Konsa, quien ganó el mano a mano ante el futbolista inglés, pero desafortunadamente lo hizo cometiéndole una falta, y siendo el último hombre, ameritó que terminara el juego en los vestidores.

Villa Park fue testigo del insípido empate | AP

Las últimas acciones de 'peligro' no llegaron a absolutamente nada, los disparos no llevaban potencia, los intentos a velocidad no fueron los mejores y el partido, del cual se esperaba más, no fue lo que la gente pensaba.

