LaLiga: ¡Amargo debut! Real Oviedo de Veljko Paunovic cae en su debut ante Villarreal

La historia del Real Oviedo no ha terminado, pues tras estar cerca 20 años sin ascender a la máxima categoría del futbol, español, por fin están de vuelta, aunque su debut no fue como lo había soñado la afición.
Alberto Reina condiciono al Oviedo
La nueva temporadas de LaLiga incio para Villarreal y Real Oviedo, con duelo de la Semana 1 que tuvo de todo. Desde que el colegiado hizo sonar su ocarina, el equipo local se hizo del balón, posesiones largas e intentos de romper la línea por parte del Villarreal condicionaron los primeros 27 minutos.
Tras un par de encontronazos en la mitad de campo, el enganche de Oviedo, Alberto Reina, vio la segunda tarjeta amarilla y así se fue expulsado en su debut, además de condicionar el partido para su equipo.
Gracias a la falta ocasionada por la roja, los locales no perdonaron el regalo y se fueron arriba en el marcador, por medio de un extraordinario cabezazo de Etta Eyong al minuto 29, iniciando la victoria de los amarillos.
Pasaron solo ocho minutos para que el Submarino Amarillo reafirmara su condición y pusiera el 2-0, gracias a una gran jugada de Nicolas Pépé, quien tras un gran desborde en la banda, mando el balón al centro para que Pape Gueye la mande al fondo de la portería que defiende Aarón Escandell.
Segundo tiempo de trámite
La segunda mitad del encuentro trajo una caída futbolística del Villarreal, que el Oviedo no pudo reflejarse en el marcador pese a sus oportunidades, incluidas un penal fallado por Salomón Rondon, viejo conocido de la Liga MX.
El equipo de la Cerámica arrancó con una victoria importantísima, misma que significó los primeros tres puntos, que tomando en cuenta el nivel de la liga española, serán valiosos al final del año. por su parte, el equipo asturiano tendrá mucho que mejorar de cara a su encuentro contra el Real Madrid.
