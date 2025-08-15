Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en el Brighton vs Fulham?

El 'Lobo de Tepejí' debutará de visita con el cuadro londinense ante el conjunto de las Gaviotas
Emiliano Arias Pacheco
| 2025-08-15
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en el Brighton vs Fulham?
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en el Brighton vs Fulham?
|
RÉCORD
El 'Lobo de Tepejí' debutará de visita con el cuadro londinense ante el conjunto de las Gaviotas
Emiliano Arias Pacheco
| 15 Ago, 2025

La espera terminó y el regreso de la Premier League ya está aquí. En el campeonato inglés, algunos mexicanos tendrán actividad, siendo el más destacado Raúl Jiménez con el cuadro londinense de Fulham.

El canterano del América tuvo un resurgimiento con los Cottagers tras la lesión que sufrió hace algunos años, siendo uno de los referentes del equipo y la Selección Mexicana. Ahora, Raúl y los suyos tendrán su debut ante Brighton & Hove Albion, quien se quedó cerca de entrar a puestos importantes la anterior campaña. Raúl Jiménez | @FulhamFC

Raúl Jiménez | @FulhamFC|

Último enfrentamiento con sabor semi amargo

La última vez que ambos se vieron las caras en la Premier League terminó con la victoria de las Gaviotas. Sin embargo, en aquel juego, Raúl Jiménez anotó el gol que puso en ventaja al Fulham, que no fue suficiente.

¿Cuándo y dónde ver Brighton vs Fulham?

  • Fecha: Sábado 16 de agosto
  • Horario: 8:00 horas (tiempo del centro de México
  • Lugar: Brighton Stadium, Inglaterra
  • Transmisión: HBO Max
Las Gaviotas | @OfficialBHAFC
Las Gaviotas | @OfficialBHAFC|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EDSON ÁLVAREZ VUELVE AL AJAX? EL EQUIPO NEERLANDÉS LEVANTA LA MANO POR EL MEXICANO

Futbol
Premier League
Mexicanos en el extranjero
Mas sobre:
Futbol
Premier League
Mexicanos en el extranjero

Notas Relacionadas

 