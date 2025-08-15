Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en el Brighton vs Fulham?

La espera terminó y el regreso de la Premier League ya está aquí. En el campeonato inglés, algunos mexicanos tendrán actividad, siendo el más destacado Raúl Jiménez con el cuadro londinense de Fulham.

El canterano del América tuvo un resurgimiento con los Cottagers tras la lesión que sufrió hace algunos años, siendo uno de los referentes del equipo y la Selección Mexicana. Ahora, Raúl y los suyos tendrán su debut ante Brighton & Hove Albion, quien se quedó cerca de entrar a puestos importantes la anterior campaña.

Raúl Jiménez | @FulhamFC|

Último enfrentamiento con sabor semi amargo

La última vez que ambos se vieron las caras en la Premier League terminó con la victoria de las Gaviotas. Sin embargo, en aquel juego, Raúl Jiménez anotó el gol que puso en ventaja al Fulham, que no fue suficiente.

¿Cuándo y dónde ver Brighton vs Fulham?

Fecha: Sábado 16 de agosto

Horario: 8:00 horas (tiempo del centro de México

Lugar: Brighton Stadium, Inglaterra

Transmisión: HBO Max

Las Gaviotas | @OfficialBHAFC|

