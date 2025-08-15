¡Destrona a Messi! Heung-min Son rompe récord de camiseta más vendida en el mundo

Heung-min Son dejó el frío suelo londinense para estar con el calor de Los Ángeles. Su llegada al LAFC provocó una que una horda de fanáticos se volvieran locos en cuestión de horas, tanto en la MLS como en todo el mundo.

La 'Sonnnymania' llegó para quedarse y ya desbancó a varios en cuestiones económicas, pues con información de John Tarrington, vicepresidente del club angelino, la camiseta del surcoreano es la más vendida del mundo. El número '7' en dorado se convirtió en una sensación, ya pudo superar a atletas de la talla de Lionel Messi y Stephen Curry.

"Esta es la segunda semana consecutiva en la que no solo hablamos de la camiseta más vendida de la MLS, sino de la camiseta más vendida de cualquier deportista del mundo. Desde que Son firmó, nadie ha vendido más camisetas que él", comentó Tarrington.

Precios disparados

La venta de camisetas no es lo único que ha provocado Son, pues varios medios de Corea del Sur aseguran que las entradas para ver al LAFC se han disparado. Los precios para ver jugar al capitán de los Tigres de Asia va desde los 300 a los mil 500 dólares.

El precio de su jersey

La camiseta del exjugador del Tottenham va desde los 114 dólares hasta los 195. Sin embargo, en el sitio oficial del equipo angelino, solo se encuentra disponible el jersey en color blanco y no el tradicional negro.

