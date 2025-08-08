¿Cuáles fueron los logros de Carlos Vela con LAFC?

El nuevo refuerzo de LAFC, Heung Min Son recordó durante su presentación al mexicano Carlos Vela, con quien ya no compartirá vestidor; sin embargo sí recuerda de buena manera como un referente de su nuevo equipo. Al ser cuestionado sobre su pensamiento acerca del jugador mexicano se limitó a decir: "Es increíble".

Estos son los mejores momentos y logros de Carlos Vela con LAFC.

Son fue presentado como refuerzo de Los Angeles | X: @LAFC

Multicampeón angelino

A pesar de haber jugado en un equipo con una franquicia bastante joven, Carlos Vela se convirtió en uno de los referentes de Los Angeles FC al concretar algunos campeonatos grupales que le ayudaron a crear historia con el equipo estadounidense.

Dentro de esos logros destacan la consecución de la MLS Cup en 2022, dos Supporters Shields (2019 y 2022) junto a la U.S Open Cup en 2024. Sus logros individuales tampoco pasaron desapercibidos, ya que la MLS lo eligió como el jugador más valioso de la liga en 2019, mismo año en el que ganó la Bota de Oro, con un récord de goles y asistencias a lo largo de dicha temporada. También fue dos veces subcampeón de la Concachampions en 2020 tras perder ante Tigres y en 2023 frente a León.

Vela no pudo alcanzar la gloria internacional | MexSport

Logros más allá de trofeos

Además de todos los campeonatos que ayudó a conseguir a Los Angeles, Carlos Vela fue parte de algo sin precedentes, logrando marcas que serán muy complicadas de romper en el futuro, sumado al hecho de haber sido el primer jugador franquicia del Los Angeles FC.

Su récord de goles en una sola temporada llegó a 34, número que se suma a la participación de goles en ese mismo año, el cual terminó en 49 contando las asistencias. También se convirtió en el máximo goleador histórico del LAFC con 78 goles durante su estadía; es el jugador del cuadro angelino que más partidos jugados, más minutos, goles y asistencias tiene en su corta historia y, como dato extra, fue el jugador más rápido en llegar a más de 75 goles y más de 50 asistencias en la historia de la MLS.

Vela se retiró del futbol profesional con el LAFC | MexSport

