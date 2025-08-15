César Huerta vs Orbelín Pineda: el duelo que definirá un boleto en la Conference League

El futbol europeo tendrá un choque con acento mexicano la próxima semana, cuando César 'Chino' Huerta y Orbelín Pineda se enfrenten en el Playoff final de la UEFA Conference League. El Anderlecht, equipo del atacante surgido en Pumas, y el AEK Atenas, club del mediocampista guerrerense, buscarán sellar su pase a la fase ligera del tercer torneo continental más importante.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar con éxito la tercera ronda de clasificación, aunque con trayectorias distintas. El conjunto belga tuvo una eliminatoria sólida, mientras que el cuadro griego necesitó alargar su serie hasta el tiempo extra para conseguir su boleto. Ahora, el destino quiso que Huerta y Pineda se crucen en un duelo que, además del pase, tendrá el atractivo especial de ver frente a frente a dos referentes del presente de la Selección Mexicana.

El calendario ya está definido: el partido de Ida se jugará el 21 de agosto, con sede en Bruselas, mientras que la Vuelta será el 28 del mismo mes en Atenas. Aún sin horarios confirmados, ambos compromisos prometen intensidad y un alto nivel competitivo, con dos equipos que buscarán imponer su estilo.

Se enfrentan por el pase a Conference League | X

Un camino distinto hacia el Playoff final

Para llegar hasta aquí, el Anderlecht superó sin mayores complicaciones al Sheriff Tiraspol con un marcador global de 4-1. Huerta tuvo actividad en ambos encuentros, dejando destellos de su habilidad y velocidad, aunque sin concretar en el marcador. Bajo la dirección técnica de Besnik Hasi, el cuadro belga mostró una ofensiva equilibrada y una defensa sólida, cualidades que buscarán mantener ante un rival de mayor exigencia.

Por su parte, el AEK Atenas de Orbelín Pineda vivió una eliminatoria mucho más dramática frente al Aris Limassol. Tras empatar 3-3 en el global durante el tiempo reglamentario, necesitaron de los tiempos extra para marcar dos goles que sentenciaron la serie 5-3. Luka Jovic, uno de los refuerzos estrella del club griego, fue protagonista al anotar el gol definitivo que selló la clasificación.

Sufrieron en su pase | x

Un cruce con aroma a selección mexicana

El enfrentamiento no solo será relevante para el futuro inmediato de Anderlecht y AEK Atenas, sino también para el seguimiento que Jaime Lozano y su cuerpo técnico puedan hacer a ambos jugadores de cara a las convocatorias rumbo al Mundial 2026. Huerta, con su desequilibrio por la banda, y Pineda, con su visión y manejo del balón, representan perfiles distintos que podrían complementarse en el esquema del Tri.

El ganador de esta serie accederá a la fase de grupos de la UEFA Conference League, donde se encontrará con clubes de gran tradición y potencial económico. El perdedor, en cambio, quedará sin competencia internacional en la temporada, lo que añade aún más presión al duelo. Con el orgullo personal y nacional en juego, la cita entre Huerta y Pineda promete ser uno de los momentos más atractivos para los aficionados mexicanos en el futbol europeo de este mes.

El ganador irá a la Fase Liguera | X

