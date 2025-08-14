¿Cruz Azul se arrepiente? Luka Jovic ya marcó con su nuevo equipo europeo

Y Cruz Azul sigue sin fichaje a la delantera. Luka Jovic ya no piensa en Cruz Azul pues, este jueves se estrenó como goleador de su nuevo equipo, AEK Atenas. El serbio sentenció el triunfo de su equipo en la tercera ronda de clasificación de la Conference League.

A pesar de que Luka Jovic estuvo durante semanas en negociaciones para fichar con la Máquina, al final no lograron llegar a un acuerdo y el delantero tuvo que buscar una nueva opción. Ante esto, AEK Atenas, equipo del mexicano Orbelín Pineda entró en la puja y logró hacerse de los servicios del delantero.

Firmó con el Aek | x

Se estrenó como goleador

Este jueves Jovic disputó sus primeros minutos como jugador del conjunto griego. El serbio entró de cambio en tiempos extra luego de que su equipo empatara a un gol por bando en tiempo regular (3-3 global) ante el Aris Limassol de Chipre. Con esto firmó sus primeros minutos en club desde el pasado 24 de mayo.

Tras sólo nueve minutos en el terreno de juego, el exjugador del Milán sentenció el partido con el tercer gol de su equipo. Esto luego de que cinco minutos antes el suizo Dereck Kutesa pusiera el 2-1 para acercar a su equipo a la siguiente ronda.

Se estrenó como goleador | X

Chino Huerta y el Anderlecht su siguiente rival

Ahora el AEK de Jovic y Pineda deberá disputar una nueva ronda de eliminatoria para poder acceder a la fase liguera de la Conference League, sin embargo, tendrán que enfrentarse al equipo de otro futbolista mexicano. El rival en cuestión será el Anderlecht belga de César Huerta.

El conjunto del Chino avanzó tras eliminar 4-1 global al Sheriff Tiraspol. El seleccionado mexicano fue titular y disputó 71 minutos antes de salir de cambio.

También avanzaron | X

