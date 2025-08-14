¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi con Inter Miami tras su lesión?

Lionel Messi preocupó a todos los aficionados de las Garzas en el juego ante Necaxa. La Jornada 2 de la Leagues Cup entre Inter Miami y los Rayos quedó marcado por la lesión del astro argentino, la cual lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Pese a que fue una lesión muscular y no es tan seria, el conjunto del Inter Miami decidió cuidar a 'La Pulga'. En los dos últimos encuentros del conjunto de Florida (Pumas y Orlando City), el exjugador del Barcelona no vio actividad, ni fue convocado.

Su lesión | AP|

Con los Cuartos de Final de la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, el combinado rosa ha planeado el regreso de Messi de una manera paulatina. Hace unas horas, el jugador argentino entrenó con los suyos, lo que significó una gradual mejoría en su lesión.

Aunque la convocatoria aún no sale a la luz y Javier Mascherano no ha dado declaraciones al respecto, Messi podría ver algunos minutos ante L.A. Galaxy en la MLS. Sin embargo, el desafío principal al momento del conjunto de Miami es la Leagues Cup, certamen en el que Messi sería titular si todo sigue como lo planeado.

Su ausencia | AP|

Su última lesión

La última lesión del astro argentino previo a la que tuvo ante Necaxa, fue a principios de año. Unas molestias en los aductores obligaron a Lionel a bajarse de la convocatoria con la Selección Argentina, de cara al Mundial del 2026.

