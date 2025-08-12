Leagues Cup: ¿Hay tiempo extra o directo a penales en si empatan en Cuartos de Final?

La siguiente ronda de la edición 2025 de la Leagues Cup se juega próximamente, por lo que los equipos deben de conocer cómo se van a disputar el pase a la ronda de Semifinales. Con cuatro equipos de Liga MX y cuatro equipos de MLS, los Cuartos de Final se llevarán a cabo el mismo día.

Además, esta es la tercera vez que el torneo se toma como oficial, por lo que es de mayor importancia aclarar de manera correcta cuál es el criterio de desempate.

Se juegan los Cuartos

Los cuatro partidos de Cuartos de Final de Leagues Cup se definirán de la misma manera en la que se han definido todos y cada uno de los duelos de la Fase Regular. Los encuentros contarán con dos tiempos de 45 minutos cada uno; en dado caso de empate, los equipos tendrán que definir el pase a las Semis con una tanda de penales de cinco cobros por lado como mínimo.

Los equipos que obtengan la mayor cantidad de cobros positivos, se quedarán con el boleto a Semifinales, ronda en la cual ya se podrán ver choques entre equipos de la misma liga.

Cuartos de Final Leagues Cup 2025

Los partidos de Cuartos del torneo son:

Inter de Miami vs Tigres : Se desconoce si Lionel Messi podrá estar de regreso para el duelo ante los felinos de su compatriota Ángel Correa.

: Se desconoce si Lionel Messi podrá estar de regreso para el duelo ante los felinos de su compatriota Ángel Correa. Toluca vs Orlando City : El campeón del futbol mexicano se enfrenta a uno de los mejores clubes de la MLS.

: El campeón del futbol mexicano se enfrenta a uno de los mejores clubes de la MLS. Seattle Sounders vs Puebla : El equipo que tiene la mayor goleada de la MLS sobre la Liga MX se enfrenta a la mayor sorpresa de los clubes mexicanos.

: El equipo que tiene la mayor goleada de la MLS sobre la Liga MX se enfrenta a la mayor sorpresa de los clubes mexicanos. LA Galaxy vs Pachuca: El actual campeón de Estados Unidos se enfrenta al líder del futbol mexicano.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

